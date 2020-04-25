Эксперты рассказали, почему люди постоянно прикасаются к своему лицу

25.04.2020, 21:10, Новости дня

Команда ученых захотела выяснить, почему люди постоянно прикасаются к своим губам или носу.

Во время исследования специалисты наблюдали за приматами, которые притрагивались к своим мордочкам. Обнаружилось, что за 20 минут шимпанзе прикасались к ним 24 раза, гориллы – 20 раз, а орангутаны – 12. Наблюдение за людьми показало, что за это же время они прикасаются к своему лицу 13 раз. Если испытуемые знали, что за ними наблюдают, то касаний было меньше в 2-3 раза.

Обнаружилось, что человек чаще всего прикасается к своему носу, и тогда воздух втягивается с большей силой. По словам ученых, таким образом люди нюхают свои руки. На подсознательном уровне это является возможностью человека ощутить свою идентичность.