Кроссовер Beijing X7 получил модульную платформу BMFA

25.04.2020, 21:10, Новости дня

В Китае состоялась официальная презентация новинки паркетника под названием Beijing X7.

Представители бренда указали, что автомобиль построен на платформе BMFA, которая разработана специалистами BAIC и Daimler. Эксперты уверены, что предложенная архитектура в последующий период будет применятся в отношении многих новых легковых машин и компактных кроссоверов с ДВС и гибридными установками.

В базовой комплектации кроссовер Beijing X7 получил передний привод, а также многорычажную подвеску. Аккумулятор устанавливается между осями. Кроме того, особый вид придается выдвижными дверными ручками. Под капотом кроссовера установили 1,5-литровый двигатель с мощностью 169 л.с., однако позже появится гибридный экземпляр.