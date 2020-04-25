 

Кроссовер Beijing X7 получил модульную платформу BMFA

25.04.2020, 21:10, Новости дня

В Китае состоялась официальная презентация новинки паркетника под названием Beijing X7.

Представители бренда указали, что автомобиль построен на платформе BMFA, которая разработана специалистами  BAIC и Daimler. Эксперты уверены, что предложенная архитектура в последующий период будет применятся в отношении многих новых легковых машин и компактных кроссоверов с ДВС и гибридными установками.

В базовой комплектации кроссовер Beijing X7 получил передний привод, а также многорычажную подвеску. Аккумулятор устанавливается между осями. Кроме того, особый вид придается выдвижными дверными ручками. Под капотом кроссовера установили 1,5-литровый двигатель с мощностью 169 л.с., однако позже появится гибридный экземпляр.



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