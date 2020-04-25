Аналитики: Вакцину от коронавируса не создать без сотрудничества всех стран мира

25.04.2020, 21:09, Разное

Аналитики из британского центра Chatham House отметили, что создание действующей вакцины от COVID-19 невозможно без сотрудничества всех стран. Оно необходимо не только в экономической, но и во всех других сферах.

Эксперты объяснили, что даже в случае создания учёными действующей вакцины и удачно проведенных тестов, её потребуется распространить по всему миру. Для удовлетворения нужд граждан необходимо производить огромное количество готового продукта, а справиться с этим даже всем фармакологическим компаниям одной страны просто не под силу. Потребуется сотрудничество всех медицинских лабораторий. К тому же встаёт вопрос о транспортировке и распространении вакцины в развитых и развивающихся странах. В частности, ни одно из государств не должно перенаправлять работу предприятий на удовлетворение внутренних нужд страны, а уже после на распределение вакцины по соседним государствам. Для этого потребуется создание специального независимого комитета, который будет точно регулировать куда и сколько необходимо направить лекарственных средств.

Ситуация на данный момент далека от идеала, уверены аналитики. ВОЗ может оказывать исключительно техническую поддержку, а ЮНИСЕФ выступает в роли агента по закупкам. Таким образом пока нет чёткого глобального руководства по противодействию коронавирусу, сообщает-интернет издание Regnum. Именно это и является главной сложностью на пути к подавлению пандемии.