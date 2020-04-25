Власти Москвы объяснили порядок госпитализации больных коронавирусом

25.04.2020, 21:08, Новости дня

Правительство Москвы разъяснило, как проводится госпитализация пациентов с диагностированным коронавирусом.

«Госпитализации подлежат по решению врача пациенты с тяжелым течением болезни или относящиеся к группам риска. Вопреки сообщениям СМИ о том, что якобы госпитализируются все заболевшие, даже с легким течением болезни, на самом деле большинство пациентов проходят лечение на дому», – говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения столицы.

В ведомстве пояснили, что заявления о том, что больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, переполнены, не соответствуют действительности.

В городе работает система стационаров, принимающих больных с коронавирусом и пневмонией, и пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус. В их числе – 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больниц.

В скором времени под лечение коронавирусных больных планируется перепрофилировать еще несколько стационаров, общее число коек увеличится до 20 тыс.

В РФ за последние сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. 24 апреля число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5849.