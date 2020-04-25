Еще один депутат Госдумы от КПРФ сообщил, что у него коронавирусная инфекция

25.04.2020, 20:59, Новости дня

У депутата Государственной думы России от партии КПРФ Дмитрия Новикова выявлена коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил РБК 25 апреля.

“Увы, информация о моем заражении соответствует действительности, потому что есть тестирование, которое на это указало, и есть показания о двустороннем вирусном воспалении легких”, – сказал Новиков.

По словам депутата, у него были скачки температуры, “но в целом ничего страшного”.

Он объяснил, что на последнем заседании Госдумы не присутствовал, от кого мог заразиться, не знает.

По данным “Интерфакса”, последний раз Новиков был на заседании Госдумы 14 апреля.

Сегодня стало известно о заболевании COVID-19 депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова. Он считает, что заразился от водителя.

Новиков объяснил РБК, что за последнее время он ездил более чем с десятью водителями, “но в равной степени мог заразиться и во время похода в магазин, и от коллег, и от сотрудников аппарата”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,82 млн человек, из них 197,87 тыс. умерли, 798,44 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В России инфицированы 74 588 человек, 681 из них скончался.