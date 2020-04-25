Киевский метрополитен сообщил, что начнет перевозить пассажиров не раньше 31 мая

25.04.2020, 20:59, Новости дня

Закрытый для пассажиров из-за карантина Киевский метрополитен может возобновить свою работу не ранее 31 мая. Об этом транспортное предприятие проинформировало в Telegram.

“Как и когда в Киеве запустят метро? В рамках проекта выхода из карантина предусмотрено пять этапов смягчения противоэпидемических мероприятий. Восстановление работы метро планируется не ранее, чем на третьем, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая”, – сказано в сообщении.

В нем указано, что сначала в метро смогут ездить лишь обладатели спецпропусков “и только на следующем, четвертом этапе метро откроют для всех пассажиров”.

“Пока предполагают, что это случится примерно 10 июня”, – объяснили представители метрополитена.

Метро в Киеве закрыли 17 марта в связи с карантином. Он был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, среди прочего были закрыты все учебные учреждения. Предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но правительство продлило их до 11 мая.

На утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.