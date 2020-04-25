В Великобритании число умерших от коронавируса превысило 20 тысяч

25.04.2020, 20:59, Новости дня

Количество жертв эпидемии коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 20 тыс. человек, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны.

За последние сутки скончались 813 человек (на 129 больше, чем накануне). Таким образом, общее количество умерших составляет 20 319 человек. Великобритания стала пятой страной в мире, где число погибших превышает 20 тыс., после США, Италии, Испании и Франции.

Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 148,37 тыс. (+4913 за последние сутки).

As of 9am 25 April, 640,792 tests have concluded, with 28,760 tests on 24 April.

517,836 people have been tested of which 148,377 tested positive.

As of 5pm on 24 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 20,319 have sadly died. pic.twitter.com/5HLhOFWdlu

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 25, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 25 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,85 млн человек, из них 199,87 тыс. умерли, 809 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.