Орешкин предрек пересмотр всей системы международных отношений

25.04.2020, 20:55, Новости дня

Международные организации в большинстве своем продемонстрировали неспособность справиться с кризисом, возникшем на фоне пандемии нового коронавируса, поэтому их значение будет пересмотрено, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Нет автоматических мер, которые бы нивелировали подобные явления, ни по линии ВОЗ, ни по линии МВФ. И когда мир выйдет из кризиса, система международных отношений будет пересматриваться под другим углом.

Сейчас страны закрылись друг от друга, очевидно, глобализация замедлится после пандемии. И в будущем правительства скорее начнут оценивать внутренние процессы, а потом говорить о развитии глобальных историй.

Орешкин также спрогнозировал структурные изменения в мировой экономике в целом. Это коснется систем здравоохранения и онлайн-сегмента, развитие которого ускорится.

Ранее в документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия 1" Орешкин рассказал, что к нынешнему мировому экономическому кризису РФ подошла гораздо более подготовленной, чем другие страны.