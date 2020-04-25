Орешкин предрек пересмотр всей системы международных отношений

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25.04.2020, 20:55, Новости дня

Международные организации в большинстве своем продемонстрировали неспособность справиться с кризисом, возникшем на фоне пандемии нового коронавируса, поэтому их значение будет пересмотрено, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Нет автоматических мер, которые бы нивелировали подобные явления, ни по линии ВОЗ, ни по линии МВФ. И когда мир выйдет из кризиса, система международных отношений будет пересматриваться под другим углом.

Сейчас страны закрылись друг от друга, очевидно, глобализация замедлится после пандемии. И в будущем правительства скорее начнут оценивать внутренние процессы, а потом говорить о развитии глобальных историй.

Орешкин также спрогнозировал структурные изменения в мировой экономике в целом. Это коснется систем здравоохранения и онлайн-сегмента, развитие которого ускорится.

Ранее в документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия 1" Орешкин рассказал, что к нынешнему мировому экономическому кризису РФ подошла гораздо более подготовленной, чем другие страны.

 



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