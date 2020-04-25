Мнение: Нефтяное пятно на Балтике, заблудившийся трубоукладчик и рекордные дивиденды Роснефти

25.04.2020, 20:54, Разное

1. Попытки некоторых европейских государств слезть с российской нефтегазовой иглы заканчиваются плохо. Платить за удовольствие сослужить службу американцам приходится собственной экологией. Так, у берегов Польши, вблизи польских нефтяных месторождений, пару дней назад нашли гигантское нефтяное пятно:

https://lt.sputniknews.ru/society/20200422/11957940/V-Baltiyskom-more-obnaruzhili-neftyanoe-pyatno-dlinoy-bolee-30-kilometrov.html

Длина пятна составляет 34 километра, ширина – 1,3 километра. Происхождение пятна не установлено, но очевидно, что оно как-то связано с добычей или перевозкой нефти.

Нефти и газа в Балтийском и Северном морях немного, многие месторождения истощены. В будущем страны севера Европы будут по-прежнему либо покупать нефть у России (в основном по трубопроводам), либо импортировать её из других частей света – Америки или Ближнего Востока – на танкерах.

Нам выгодно, чтобы нефть покупали у нас. Когда нефть идёт по российским трубопроводам, шансов, что она испачкает важное для нас море, минимальны. Напомню, Балтика и без того является одним из самых загрязнённых морей в мире, при этом на ней находятся Калининград и Санкт-Петербург.

2. Единственный российский трубоукладчик, который может достроить «Северный поток-2», ведёт себя странно:

https://lenta.ru/news/2020/04/22/priplili/

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. Трубоукладчик заблудился на карте, потому что направляется в сторону противоположную той, что указана в пункте назначения. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder.

На первом из них конечной точкой этого этапа маршрута судна значится египетский Порт-Саид, расположенный у входа в Суэцкий канал. Второй портал показывает, что «Академик Черский», вышедший из испанского порта Лас-Пальмас на Канарских островах, идет вдоль атлантического побережья Португалии, то есть в сторону Франции и Великобритании.

Конспирологи полагают, что судно специально маневрирует, чтобы запутать наших врагов, которые хотят саботировать достройку Северного потка — 2.

3. «Роснефть» как будто бы вовсе не заметила кризиса и решила выплатить своим акционерам рекордные по величине дивиденды:

https://lenta.ru/news/2020/04/23/dividendy/

Компания «Роснефть» на фоне значительного снижения цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции в полном объеме выполняет свои обязательства перед акционерами в соответствии с принятой дивидендной политикой. Так, по итогам прошедшего на днях заседания совет директоров «Роснефти» рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за второе полугодие 2019 года в размере 18,07 рубля на акцию. Рекомендованная сумма полугодовых дивидендов станет максимальной в истории «Роснефти».

Если учесть выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит рекордные для компании 33 рубля 41 копейку, превысив уровень 2018 года в 1,3 раза (25,91 рубля на акцию). Исходя из котировок на закрытие торгов 15 апреля, дивидендная доходность достигла 11 процентов.

Общая сумма средств на выплату дивидендов составит 354,1 миллиарда рублей, что соответствует 50 процентам чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам НК «Роснефть». Эта сумма является рекордным для компании значением.

Похоже, российские нефтяники смотрят в будущее с оптимизмом. Как я уже писал, нефть не может слишком долго держаться на низких (а тем более, отрицательных значениях). Дефицит спроса приведёт к дефициту предложения, и цены неминуемо восстановятся.