Дмитрий Шепелев на самоизоляции познакомился с вышедшими на балкон соседями

25.04.2020, 20:53, Разное

Дмитрий Шепелев во время самоизоляции завел знакомство со своими соседями, которые вышли погулять на балкон. Телеведущий сидит дома уже месяц из-за пандемии коронавируса.

На своей странице в Instagram Дмитрий Шепелев поделился постом, где сообщил, что продолжительное время никуда не выходит из квартиры. Скорее всего, телеведущему на карантине очень скучно, потому сидя на своем подоконнике, он даже начал заводить знакомства с соседями, выходящими на балкон.

Напомним, что Дмитрий Шепелев несколько месяцев назад ушел из программы «На самом деле». Сейчас он трудится на другом канале. Также ведущий живет с Екатериной Тулуповой, фотографом. Они познакомились в 2017 году, а их дети ходят в один детский сад.