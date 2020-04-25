 

Дмитрий Шепелев на самоизоляции познакомился с вышедшими на балкон соседями

25.04.2020, 20:53, Разное

Дмитрий Шепелев во время самоизоляции завел знакомство со своими соседями, которые вышли погулять на балкон. Телеведущий сидит дома уже месяц из-за пандемии коронавируса.
На своей странице в Instagram Дмитрий Шепелев поделился постом, где сообщил, что продолжительное время никуда не выходит из квартиры. Скорее всего, телеведущему на карантине очень скучно, потому сидя на своем подоконнике, он даже начал заводить знакомства с соседями, выходящими на балкон.

Напомним, что Дмитрий Шепелев несколько месяцев назад ушел из программы «На самом деле». Сейчас он трудится на другом канале. Также ведущий живет с Екатериной Тулуповой, фотографом. Они познакомились в 2017 году, а их дети ходят в один детский сад.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Минздрав РФ назвал алкоголь фактором риска заражения коронавирусом

03.04 / Хроника испытаний и борьбы за жизнь: Анастасии Заворотнюк отмечает день рождения

10.04 / Мнение: Угадайте картину

06.04 / Синоптик предупредил россиян о новых морозах

19.04 / Сергей Безруков показал подросшего сына Степана

13.04 / Мнение: Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

13.04 / У главврача Коммунарки Дениса Проценко обнаружен коронавирус

16.03 / Мнение: Род и пол багов

28.03 / В Великобритании пес помог девушке-инвалиду найти свою любовь

17.04 / Странная история об умершем гуманоиде из Швеции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска