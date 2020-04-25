Друг Надежды Бабкиной просит молиться за певицу, находящуюся в пограничном состоянии
25.04.2020, 20:53, Разное
Надежда Бабкина почти месяц лечится от пневмонии, которую, возможно, вызвал коронавирус. Друг певицы заявляет, что еще рано говорить об окончательном выздоровлении, так как она находится в пограничном состоянии.
За здоровьем Надежды Бабкиной следит почти вся страна. Певица лечится в одной из клиник Москвы с диагнозом двусторонняя пневмония. Артистка уже вышла из комы и дышит самостоятельно, но врачи в прогнозах осторожны, поскольку считают, что о выздоровлении певицы говорить рано. Друг артистки сообщает, что сейчас она в пограничном состоянии, а доктора наблюдают, как будет вести себя ее организм дальше. Также он просит всех молиться за артистку в надежде на чудо.
Певица полностью понимает серьезность ситуации, поэтому выполняет все рекомендации докторов. Она иногда звонит своим близким, но разговаривать ей тяжело. После заболевания ей потребуется длительная реабилитация.
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