Друг Надежды Бабкиной просит молиться за певицу, находящуюся в пограничном состоянии

25.04.2020, 20:53, Разное

Надежда Бабкина почти месяц лечится от пневмонии, которую, возможно, вызвал коронавирус. Друг певицы заявляет, что еще рано говорить об окончательном выздоровлении, так как она находится в пограничном состоянии.

За здоровьем Надежды Бабкиной следит почти вся страна. Певица лечится в одной из клиник Москвы с диагнозом двусторонняя пневмония. Артистка уже вышла из комы и дышит самостоятельно, но врачи в прогнозах осторожны, поскольку считают, что о выздоровлении певицы говорить рано. Друг артистки сообщает, что сейчас она в пограничном состоянии, а доктора наблюдают, как будет вести себя ее организм дальше. Также он просит всех молиться за артистку в надежде на чудо.

Певица полностью понимает серьезность ситуации, поэтому выполняет все рекомендации докторов. Она иногда звонит своим близким, но разговаривать ей тяжело. После заболевания ей потребуется длительная реабилитация.