 

Боец ВСУ подорвался в ходе установки мины в Донбассе

25.04.2020, 20:48, Новости дня

У линии соприкосновения в Донбассе в ходе минирования подорвался боец ВСУ, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Солдат 30-й бригады ВСУ по фамилии Савченко нарушил требования безопасности при обращении со взрывными устройствами, мина сдетонировала, военный получил ранения, отметил Осадчий, передает РИА «Новости».

Из-за полученных ран боец ВСУ скончался. При этом командир 30-й бригады приказал доложить в штаб, что военнослужащий скончался при обстреле.

Ранее украинская прокуратура сообщила, что на полигоне в Донецкой области погиб украинский военнослужащий. Боец умер при взрыве миномета на плановых учебных стрельбах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / В Великобритании обнаружена пещера со средневековым святилищем

03.04 / Еще один генерал МВД арестован в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями

16.04 / Мишустин анонсировал новые меры поддержки в условиях пандемии

25.04 / В Подольске Одесской области число заболевших COVID-19 превысило количество инфицированных в Одессе

08.04 / За сутки от COVID-19 в Великобритании умерли 938 человек – самое большое число погибших за день с начала эпидемии

30.03 / Премьера Венгрии наделили чрезвычайными полномочиями для борьбы с коронавирусом

06.04 / В Европейской бизнес-ассоциации призвали назначить главу Минэнерго Украины

27.03 / ЕГЭ предложили перенести на август

09.04 / Зеленскому и Шмыгалю делали тест на коронавирус – Офис президента

01.04 / Белоруссия запретила вывозить гречку из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска