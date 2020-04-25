Вылечившаяся от коронавируса россиянка рассказала об условиях содержания в больнице

25.04.2020, 20:48, Новости дня

Перенесшая заболевание, вызванное новым коронавирусом, гражданка России рассказала, как лечат в больницах, и что нужно, чтобы перенести эту болезнь.

Женщина в разговоре с порталом 161.ru рассказала, что пока тест показывает наличие вируса, покидать палату нельзя. При этом пациенты могут принимать больничный душ.

Домой выпускают только при двух отрицательных анализах на коронавирус.

«Если вы ляжете в больницу, будьте готовы к тому, что вас начнут лечить таблетками от малярии или от гепатита. Детей лечат простым арбидолом», – отметила она.

Женщина уточнила, что при появлении кашля инфицированных направляют на процедуры ингаляции.

В случае, если человек заболел коронавирусом, женщина советует брать с собой легкую и удобную одежду, поскольку в больнице может быть жарко. Также нужны резиновые тапочки, пижама, средства гигиены, полотенца и еда. Также для развлечения можно взять ноутбук и флешку с фильмами.

«Если откажетесь здесь что-то есть, то останетесь голодными. В палате есть холодильник – смело запасайтесь фруктами и какими-то продуктами», – сказала собеседница портала.

Излечившаяся от коронавируса рассказала о симптомах болезни. По ее словам, из-за заболевания у нее появилось чувство сдавливания в грудной области, и первые два дня она не могла принимать пищу.