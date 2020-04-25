Мнение: Письмо: “Так можно было бы изобразить бога Солнца”

25.04.2020, 20:41, Разное

Здесь все однозначно, ваш любимый формат.

Разбирайте сами.

Грустно, что в более сложных письмах все почти блуждают.

Обратите хотя бы внимание на особенную форму щипцов, которую автор постоянно использует.

Это вот такие щипцы, которые очень любят девушки-паровозы, жить без них не могут.

Ну и много тут всего есть еще.

your_sweet_l

Здравствуйте, Эволюция!

Читаю Ваш блог с восхищением и благодарностью около двух лет. Участвовала в последнем тесте, пока 34 балла, надеюсь на лучшее в будущем. Пишу в надежде попасть на разбор и сориентироваться в сложной для меня ситуации с любимым человеком.

Мне 30 лет, были одни отношения, брак, закончившийся разводом много лет назад, детей нет. Внешность обычная, стройная, выгляжу аккуратно, слежу за здоровье, занимаюсь спортом в надежде сформировать красивый рельеф тела. Работаю главным бухгалтером в группе компаний. Живу одна в квартире, купленной родителями. Делаю здесь ремонт, много чего сделано, но есть куда двигаться.

С. на год меня младше, очень привлекательный. Золотистый ёжик на голове, бронзовые веснушки на лице, спортивные ноги с красивой славянской татуировкой. Безумно тёплая внешность. Наверно примерно так можно было бы изобразить бога Солнца.

Работает начальником отдела закупок, доходы у нас одинаковые. Сейчас живёт в квартире родителей, так как в прошлом году расстался с девушкой и не видит смысла снимать один. О себе говорит, что не может подолгу находиться один, с семьёй ему комфортнее. С. очень добрый и ответственный. Межу долгом и тем, что хочется, всегда выберет долг. Поэтому всю дорогу мне очень сложно понять, где его реальное желание, а где ответ на мои либо внутренние щипцы.

С. – моя первая любовь с университета. Во время учёбы ничего не было, просто страдала по нему со стороны, ни тогда ни сейчас не умела находить подход к мужчинам. Вышла замуж, забыла. Позже пересекались благодаря соцсетям, около шести лет назад. Слетали вместе на отдых. Он предупредил, что находится в свободных отношениях с девушкой и не хочет тратить моё время. К сожалению, я всё равно напросилась к нему в постель, а после общение прекратилось. На тот момент мы жили в разных городах за 2000 км, возможно поэтому я не стала лезть и успокоилась.

Этой осенью С. добавил меня в Инстаграм, сначала не поверила глазам. Завязалось общение, давал советы по машине (тогда только купленной), познакомил с товарищами из хорошего автосервиса. Очень помог. Встречались несколько раз, по-дружески, с лёгкими прикосновениями и объятиями в кино. Иногда проскакивал флирт, скучашки и прочее от него в вечерних переписках. И какие-то прощальные поцелуи то ли в губы, то ли непонятно. С. сам по себе романтичный и для него подобное общение в порядке вещей, как и прикосновения, объятия. Это я помню ещё с универа по отношению к другим девушкам) Помня свой позор в прошлом, не выступала с активной инициативой. Предлагала встречи пару раз.

В тот вечер, последний перед перерывом, он предложил присоединиться к нему и его друзьям – семейной парой, выпить вина. Была очень рада, показалось, что это почти динамика – вот друзья-пара, и вот мы – значит как бы тоже пара. Вечер прошёл хорошо, но общались мы в основном с друзьями, а не друг с другом. Когда жена друга выразила желание поехать спать, а друг с С. начали обсуждать возможность продолжения вечера в клубе или кальянной, я присоединилась к жене и поехала домой. От него смс:

(С) Спасибо за вечер, немножко скомкано но хорошо посидели!

(Я) Спасибо тебе) Спокойной ночи)

(С) Ого, ты уже спать? А если *друг* начнёт буянить, куда мне ехать чтоб спастись?

(Я) Не знаю, может быть домой?)

(С) Это скучно.

За этот диалог я зацепилась, закачало. Сначала казалось, что красиво шланганула на его намёк приехать. Потом – что грубо ответила и не поддержала флирт…

Утром спросила, как прошел их вечер, ответил сдержано и диалог не развил. Впервые за время общения. Вечером спросила о его планах на вечер. Решила, что если реально хотел ко мне, то не откажется от предложения встретиться. Откажется – значит не хотел, и правильно ответила.

(С) Сейчас на тренировке, а после никаких) А что?

(Я) Думаю, может прогуляться сходить или в кино. Ты как?

(С) Давай после тренировки напишу, смотря во сколько освобожусь

(через пару часов) Не получится уже, только пришел 🙁

Через несколько дней написала ещё какую-то ерунду типа «С первым снегом)» Ответил коротко.

Поняла, что на данный момент его желание общаться пропало, если было. Не знала, что можно сделать.

Прошло около недели, он больше не писал. Дома готовила что-то по ролику на Ютуб и затопила телефон. Отнесла в ремонт. Починили с полной перезагрузкой системы и удалением всех приложений. Что-то дёрнуло, не стала заново устанавливать Инстаграм, в котором мы общались. Просто для себя, чтоб не переживать от того что он не пишет, чтоб легче было забыть и оторваться. Привыкла жить практически без мыслей о нём, появилось свободное время от залипания в инстаграм.

Так прошло около трёх месяцев. Неделю назад захожу в Тиндер. Много терпения не хватает там сидеть, из-за того что не умею строить диалоги, но иногда выбираюсь в надежде на прогресс.

Листаю профили, вижу его тёзку «С., 29 лет» с единственным фото – рука в часах на руле автомобиля. Обычно не лайкаю без фото, но пришла шальная мысль «Вдруг это С., да не, бред какой-то». Лайкнула вправо.

Парень написал «Привет, как дела?» Завязалась переписка. Он находился в командировке городе А. (мой родной город), пообщались на эту тему. Предложил нарушить карантин и встретиться в выходные. Затем спросил:

– Как твои дела вообще, куда пропала?

(Я) Да никуда вроде, тут я)

– Ну, в инстаграм мне перестала отвечать…

Сердце заколотилось, написала наудачу «Всё-таки я угадала, С., это ты?)))» Не особо надеялась, мало ли кому я там перестала отвечать в Инстаграм, много заглохших диалогов было за годы.

Выключила всё и отправилась генералить квартиру на каких-то безумных радостях. Вычистила всё до блеска, хотя на входе имела настоящий карантинный хаос с которым давно и безуспешно не могла справиться. Закончила, включила Тиндер и там от него:

(С) Да, женская интуиция тебя не обманула, это я, *имя фамилия*))

(Я) Офигеть) Напиши свой номер, я всё потеряла, утопила телефон. Инстаграм похоже не установлен

(С) А, а я думал это ты меня так мягко слила) Так как насчёт выходных?

Написал номер телефона, тут же пишу ему в вотсап:

(Я) Это Лена) Всё, больше я тебя не потеряю)

(С) Уииииииииииииии)))

Переписывались весь вечер, о всяком, города, карантин, семья, собаки. Он был общителен, как и раньше. Вспоминал наш совместный отпуск много лет назад, слал старые фотки нашего отеля и города. Я была шокирована своей удачей и совпадением. Последнее время думала о том, стоит ли вернуться в Инстаграм и написать ему самой, но не знала, как, и надо ли. По крайней мере, этот вопрос отпал.

Он несколько раз уточнял о планах на выходные, встретимся ли. Пошутил про то, что теперь (у нас в городе официальный и жёсткий карантин со штрафами) особо не сходишь в кино, и придётся встречаться у меня или у него. Раньше он периодически так шутил и я ничего не отвечала. Сейчас посчитала, что по случаю карантина действительно ничего плохого в том, чтобы позвать или поехать к нему. В итоге позвал меня к себе в тот же вечер, мотивируя тем, что завтра мне в офис, а мой офис в 100 м от его дома, мне так лучше и ближе. Его родители на даче уже давно и до конца карантина, и ему одному очень одиноко.

По-хорошему, наверно, нужно было сказать «Давай ты ко мне». Но, признаюсь, у меня было ещё не совсем убрано, и врядли я успела бы до завтра. Квартира в состоянии перманентного ремонта. Поэтому решила, что к нему – лучший вариант. К тому же в нашем случае это не приглашение на секс, а вполне дружеская встреча, учитывая что мы знакомы уже почти 10 лет. Запретил ехать на авто, чтоб не оштрафовали. Вызвал такси, поехала, прихватив какое-то шампанское из подарков с работы.

Вечер прошёл прекрасно. Встретил поцелуем в губы. Валялись, смотрели замечательный фильм про учителя с Джонни Деппом. Легли спать, гладил меня как-то по-родному по волосам и щекам, и я его. Пожелал спокойной ночи и прошептал «Спасибо большое что приехала»

Прошла неделя. Переписки почти каждый день. Много говорил про то, что удобно мне от него ходить на работу, и чтоб приезжала ночевать в любой день, если утром в офис. Выкину из шкатулки, как только закончу письмо.

Позавчера увлеклась готовкой наполеона, сделала очень много. Помню, что у С. пустой холодильник, упаковки из-под чипсов. Из контекста можно понять, что он вообще не ест, только если родители что-то привозят. Хотела передать ему небольшой торт с такси.

Однажды парень с Тиндера предлагал передать мне таким образом приготовленные им манты, и мне очень понравилась идея, не смотря на то, что к парню не было минуса. Переложила ситуацию на нас. У С. ко мне плюс, это понятно, но подумала, что не смотря на это возможно ему понравится. Пишу:

(Я) Привет) А ты как к сладкому относишься?

(С) Привет! Очень люблю)

(Я) Ты дома сейчас?)

(С) Нет, в гостях) А что?

(Я) Да просто) *подумала – ну ок, в другой раз*

(С) Уже собираюсь домой) А ты где? *ну вот, теперь получилось что домой напрашиваюсь *

(Я) Хотела тебе кое-что передать)

(С) Приезжай, я уже скоро буду дома!

(Я) Не могу, ещё работаю, надо завтра к утру отчёт подбить

(С) Приезжай! Завтра в офисе доделаешь, тебе от меня ближе!

Нуштош. Не знала, как дальше отмазываться, тем более что хотела увидеться и оба это понимали.

Взяла торт и в путь. Опять ласковый и нежный вечер, фильм, общение. В этот вечер он не отпускал, постоянно целовал волосы, руки, пальцы, что-то говорил неразборчивое. Была близость, не знаю как это назвать, я бы назвала сексом. Всё кроме «того самого», так как вроде бы он закончил раньше, во время раздевания. Не особо в этом разбираюсь, но как-то так. После он стал спокоен, ещё долго валялись, аккуратно трогая друг друга, лицо, глаза, уши, брови. Очень нежно и спокойно. Говорил «Как мне нравится всё это..» Я была в кайфе.

Ему на работу в 6 утра, оставил ключ, сказал – не возвращай, может ещё жить здесь будешь. Встала с ним, сделала чай. Ушёл, крепко обнял, расцеловал, разобнимал. Я осталась, так как было очень рано.

Захотела есть, схомячила все его печенья и шоколадку. Взамен сходила в магазин и приготовила ему мясо по-курземски – очень удачный рецепт, который просто не может получиться плохо, так как там свиная поджарка и копченый бекон.

Писал днём, как там мои дела. Вечером получаю много смайлов, благодарность за еду, и «Очень вкусно!»

Сегодня собиралась в центр по работе (рядом с ним). Не знала, стоит ли, но всё же написала:

(Я) Доброе утро) Сегодня буду в центре, могу завезти ключик. Может всё-таки нужен

(С) Я сейчас в N (посёлок), давай спишемся позже, не знаю когда вернусь

(Я) Хорошо)

Спустя время:

(С) Я дома) Ты где?

(Я) Езжу по работе, минут через 20 подбирусь

(С) Ок)

Приезжаю. Много мыслей. Может зря затеяла, надо было молчать? Подняться, позвонить в дверь? Написать что подъехала, чтоб спустился? Как вести себя? Если поднимусь, он вынужден будет пригласить на чай, даже если не хочет.

Пишу «Я тут». Отвечает «Выхожу)» Ну вот, всё понятно, никакого чая.

Встречаемся, сонный, обнимает, целует. Улыбаюсь. Выгляжу хорошо, на работу приоделась, накрасилась. Шёпотом «Привет» – «Привет». Отдаю ключик. Он: «Спасибо тебе за всё»

Прощаемся, ухожу. Понимаю что всё, в данный момент моя история закончена.

Как сейчас не зацепиться за эту тему с ключом? Буду честна, ожидала что предложит зайти, учитывая неоднократные слова о том, как ему сложно одному и что когда рядом человечек это кайф.

В голове крутиться предательски на задворках сознания «Он предлагал жить вместе, а ты отдала ключ» Бред же. Мерзким голоском, как-будто что-то стучится в ворота, стараюсь не пускать. Отдала просто, потому что посчитала что возможно так ему будет удобнее, и возможно ключ будет нужен. Про «жить» – это конечно безумно красиво, но я прекрасно понимаю что бред. Стараюсь не ковыряться в том, правильно или неправильно вела себя эту неделю, но пока плохо получается.

Пишу в надежде, что попаду на разбор и Ваши комментарии настроят меня на правильный путь и верное самочувствие. Это всегда случается, когда читаю разборы писем.

Извиняюсь за глупый ник, жж создавался около 10-ти лет назад)

С уважением, Лена.