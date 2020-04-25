VOAэкспресс 25 апреля 2020

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25.04.2020, 20:32, Новости дня

Встреча на Эльбе

«Встреча на Эльбе стала кульминацией грандиозной борьбы многих стран и народов, объединивших свои силы в рамках декларации Организации Объединенных Наций 1942 года». Дональд Трамп и Владимир Путин сделали совместное заявление к 75-летию исторический встречи американских и советских войск на реке Эльба.

Карантинные рецепты

Мы продолжаем рубрику «Карантинные рецепты». В новом выпуске – рецепт, который в последние годы потерял свою популярность, хотя раньше это простое и полезное блюдо можно было часто увидеть на обеденных столах по всему миру.

Хай, Tech!

Будет ли риск заразиться более высоким после завершения карантина и смягчения правил социального дистанцирования? Смягчит ли сезонность вируса меры социального дистанцирования? Когда ожидать появление вакцины? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в новом выпуске «Хай, Tech!»

Также читайте, что говорят о жизни после коронавируса американские журналисты, писатели-фантасты и специалисты в области стратегического прогнозирования

«Хаббл»

25 апреля 1990 года телескоп «Хаббл» начал свою работу на орбите Земли. За 30 лет службы его фотографии позволили сделать сотни научных открытий и по-новому взглянуть на нашу Вселенную. В честь этой знаменательной даты публикуем одни из самых известных снимков легендарного телескопа.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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