VOAэкспресс 25 апреля 2020
25.04.2020, 20:32, Новости дня
Встреча на Эльбе
«Встреча на Эльбе стала кульминацией грандиозной борьбы многих стран и народов, объединивших свои силы в рамках декларации Организации Объединенных Наций 1942 года». Дональд Трамп и Владимир Путин сделали совместное заявление к 75-летию исторический встречи американских и советских войск на реке Эльба.
Карантинные рецепты
Мы продолжаем рубрику «Карантинные рецепты». В новом выпуске – рецепт, который в последние годы потерял свою популярность, хотя раньше это простое и полезное блюдо можно было часто увидеть на обеденных столах по всему миру.
Хай, Tech!
Будет ли риск заразиться более высоким после завершения карантина и смягчения правил социального дистанцирования? Смягчит ли сезонность вируса меры социального дистанцирования? Когда ожидать появление вакцины? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в новом выпуске «Хай, Tech!»
Также читайте, что говорят о жизни после коронавируса американские журналисты, писатели-фантасты и специалисты в области стратегического прогнозирования
«Хаббл»
25 апреля 1990 года телескоп «Хаббл» начал свою работу на орбите Земли. За 30 лет службы его фотографии позволили сделать сотни научных открытий и по-новому взглянуть на нашу Вселенную. В честь этой знаменательной даты публикуем одни из самых известных снимков легендарного телескопа.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет