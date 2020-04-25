«Я могу себе позволить»: Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль

25.04.2020, 20:30, Разное

Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева подарила своему сыну на 30-летие автомобиль. В эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» знаменитость заявила, что может позволить себе такой презент.

48-летняя телеведущая рассказала, что сделала поистине королевский подарок своему сыну от первого брака Жану Ленюку. Кудрявцева призналась, что именинник рад автомобилю и горд, что у него такая мама. Поскольку наследник уже вырос, сейчас актриса практически все время проводит с дочкой Машей. По словам Кудрявцевой, девочка, которой через четыре месяца исполнится 2 года, называет их с супругом Игорем Макаровым «маманя» и «папаня».

Также ведущая вспомнила историю о том, что однажды она пожертвовала одному мужчине 50 тыс. рублей на инвалидную коляску. Однако после получения денег связь с ним оборвалась, поскольку он везде заблокировал Леру Кудрявцеву. «До сих пор верю людям. Ничего не могу с собой поделать», – добавила актриса.