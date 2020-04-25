 

Фирма Lenovo объявила о реализации ноутбуков с предустановленным Linux-дистрибутивом

25.04.2020, 20:30, Разное

Китайская фирма Lenovo информировала о старте проекта Linux Community Series – Fedora Edition, в ходе которого готовит к продаже ряд моделей ноутбуков ThinkPad. На устройствах будет предварительно установлен Linux-дистрибутив Fedora 32.
Сообщается, что следующим шагом, в случае коммерческого успеха оригинальной партии, станет расширение номенклатуры моделей с такой же операционной системой. В данный же момент покупатели смогут приобрести какой-либо из трех ноутбуков Lenovo. В частности, первым из них будет презентованный в прошедшем году ThinkPad P1 Gen 2, на базе процессоров Intel Xeon и Core 9 поколения, имеющий графический ускоритель NVIDIA Quadro T1000 или T200 и 64 Гб ОЗУ. Второй моделью станет ThinkPad P53, имеющий при аналогичных процессорах профессиональную видеокарту NVIDIA Quadro RTX 5000 и 16 Гб ОЗУ. Замыкает перечень ноутбуков с заранее установленной Fedora 32 ThinkPad X1 Gen 8, оснащенный процессором Intel Core i7 10-го поколения, 16 Гб ОЗУ и интегрированным “видео” Intel HD Graphics 620.

Примечательно, что вышеуказанные ноутбуки традиционно поставлялись с ОС Windows 10. Разумеется, после покупки пользователь имеет возможность самостоятельной установки любого Linux-дистрибутива. Однако наличие предустановленной Fedora 32 имеет явный плюс – при первом включении устройства отсутствует необходимость поиска драйвера видеокарты, Wi-Fi-модуля и многих преференций, что позволяет начать работу сразу.



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