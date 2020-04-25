Ваш долг очень важен для нас

25.04.2020, 20:15, Разное

Получить «кредитные каникулы» не может ни бизнес, ни частные заемщики.

Россияне, имеющие кредит в банке или заем в микрофинансовой организации, могут получить кредитные каникулы в случае падения доходов более чем на 30 %. Аналогичные меры действуют для ряда предпринимателей. Счет поступающих обращений идет на тысячи в день.

Уже по определению каникулы не светят тем, кто получает «серые» зарплаты, общий объем которых в РФ достигает 10 трлн рублей в год. По словам зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, примерно 15 млн занятых в РФ так или иначе соприкасаются с неформальным сектором.

Но даже те, кто формально имеет право на отсрочку по кредиту, не могут ей воспользоваться. Проблему признали даже в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил о низкой эффективности мер, принимаемых для поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

На вопрос о наиболее частых причинах отказа в банках отвечают скупо: не соответствует требованиям или условиям программы. Ведущий корпоративный юрист «Агоры» Айрат Камалов поясняет, что в основном отказы связаны с проблемой подтверждения падения доходов более чем на 30 % или несоответствием размера кредита с прописанным в законе.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Так, для получения отсрочки сумма кредита не должна превышать 250 000 рублей по потребительским кредитам для физических лиц, 100 000 рублей по кредитным картам для физических лиц, 300 000 рублей по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей. Лимит на ипотечные кредиты сначала составлял 1,5 млн рублей, но был увеличен до 4,5 млн рублей в Москве, до 3 млн рублей — в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн рублей — в остальных регионах.

Если кредит не вписывается в эти суммы, банк не соглашается на отсрочку, и перспективы оспорить отказ не очень высокие, подчеркивает Камалов.

При этом совершенно не важно, насколько добросовестно вел себя заемщик до начала ситуации с коронавирусом. Маргарита из Москвы взяла кредит на 450 тысяч рублей в «Райффайзенбанке» для помощи родителям и платила каждый месяц вовремя, иногда вносила досрочные платежи. В марте гражданка потеряла работу в турфирме, и после выступления президента решила обратиться в банк, чтобы получить отсрочку по платежам.

Однако банки восприняли выступление Владимира Путина не как указание, а как рекомендацию. «27 марта был крайний день, когда я могла внести необходимую сумму без начисления пени, но мне просто нечем было платить. К тому моменту банк еще не рассмотрел мое заявление, и на следующий день

со мной связался сотрудник банка из отдела по взысканию и на повышенных тонах начал меня оскорблять и говорить, какая я плохая, что не плачу по кредиту.

Хотя на тот момент просрочка была всего один день», — вспоминает Маргарита.

После принятия закона банк рассмотрел заявление и предложил дать отсрочку платежа на три месяца с продлением срока кредита на пять месяцев, и только если гражданка погасит начисленные за март пени. В итоге Маргарита отказалась, так как из-за отсутствия зарплаты денег не хватает даже на то, чтобы купить продукты.

Получить отсрочку не смог и ее муж, на которого оформлена ипотека: формально его доходы не упали, так как он сохранил работу, но расходы сильно выросли из-за того, что жена не получает зарплату.

Справка, которой нет

Еще один пример отказа, причем тройного: Александра живет в Геленджике, финансовые отношения имеет с тремя банками, с «Альфа-Банком» — более десяти лет. У молодой женщины маленький ребенок, декретный отпуск, ИП и два потребительских кредита.

Косметическая стоматология, которой занимается Александра, к структурам жизнеобеспечения не относится, поэтому 26 марта предприятие закрылось. Из дохода осталось только детское пособие. Состоянием своей кредитной истории Александра озаботилась раньше правительства.

«Я уже чувствовала, что все так будет, и заранее начала бить тревогу. Письмо в Сбербанк (здесь у А. кредитная карта — прим. «Новой»), написала еще 27 марта, — рассказывает она. — Общалась сначала в чате, мне сказали, что лучше подать на реструктуризацию вместо каникул. Ответ пришел только 12 апреля. В 16:30 я получила такой текст: “условия заявки не соответствуют требованиям 106-ФЗ (ст. 6)”.

А сегодня прислали СМС, что через 10 дней банк может воспользоваться правом досрочного востребования долга по кредитной задолженности.

То есть у меня со счета будут списывать деньги. Я тогда просто взяла и заблокировала карту».

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В «Альфа-Банке» очередной платеж выпадал на 7 апреля. Чтобы как-то договориться об условиях погашения, звонить туда Александра начала еще в марте. Последний звонок сделала 5 апреля и записала весь разговор. Мы его приводим в сокращенном виде.

— Мой единственный доход — это ИП, оно сейчас не работает, пока до 19 апреля. Не факт, что потом разрешат.

— Приносите справку, что дохода у вас сейчас нет.

— Вы поймите, я работаю сама на себя, по упрощенке. Наемных сотрудников у меня нет. Плачу по налогам фиксированную сумму — 10 тысяч в квартал. Доходы по этой схеме показывать не надо.

— Ну, тогда подождите до середины апреля, у нас в приложении появится кнопка «кредитные каникулы», попробуете ей воспользоваться.

— Но у меня к этому времени уже просрочка образуется.

— А рефинансирование не рассматривали?

— Я отправляла онлайн-заявку, и мне уже отказали. Что-то еще вы можете предложить?

— Больше, наверное, ничего.

— Тогда будет просрочка.

— Я понял вас. Значит, будет просрочка.

Теперь Александре настойчиво звонят, напоминая о платеже. Она отвечает: не могу, не буду, нечем.

Девушке советуют: у родственников займите.

В «Тинькофф Банк» Александра тоже позвонила заблаговременно. И отправила, как ей и посоветовали, заявку на кредитные каникулы, приложив необходимую справку.

«В декрет я уходила с другого места работы, там взяла справку, что в настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, — продолжает девушка. — Мне пришел ответ с предложением позвонить на горячую линию. Звонить я не стала. А смысл? Там отвечает оператор, что он может решить. Все ведь упирается в справку: надо подтвердить, что мое ИП не работало по независящим от меня причинам и не приносило доход. Вот скажите, кто может дать такую справку — город, налоговая? Их просто не существует, таких справок. Хотела съездить в банк, мое отделение в Новороссийске. Но запретили выезжать из города. Да и толку ехать, ничего не поможет.

Мне уже говорили: хоть пишите, хоть лично приходите, формы все равно такой нет».

То есть по факту весь свой доход гражданка потеряла, но подтвердить это не может. Просто потому, что не придумано еще подобного документа.

Пока же принимают справку с места работы, о регистрации в качестве безработного или больничный лист — такие абсолютно типовые документы в совершенно нештатной ситуации. Центробанку разрешено скромный список дополнять. А кредитору — делать самые разные запросы о доходах клиента, например в ФОМС.

Платить все равно придется

Не исключено, что по истечении отведенного полугодия ничего в финансовом положении отдельно взятого заемщика не изменится — это в лучшем случае. А если ухудшится? Тогда предоставленной отсрочкой он только оттянет неизбежное. Ведь воспользоваться каникулами — об этом четко сказало правительство — можно лишь один раз.

А почему, собственно, полгода? Этого срока достаточно, чтобы все утряслось настолько, что впору долги раздавать? В пресс-центре Сбербанка обосновали: «Шесть месяцев — средний срок восстановления платежеспособности клиентов при потере работы, решении семейных вопросов и других жизненных ситуаций. В Сбербанке есть собственные программы реструктуризации, по которым отсрочка может быть больше шести месяцев, если этого требует ситуация клиента».

Банк ВТБ уже с 31 марта дает отсрочки заемщикам-физлицам, пострадавшим в результате пандемии. «С начала апреля банк предоставил кредитные каникулы для более чем 80 тысяч своих клиентов, — рассказали в пресс-службе ВТБ. — Отсрочка двух минимальных платежей была также предоставлена владельцам кредитных карт банка — около 1,5 млн человек». Еще около пяти тысяч заявлений на общую сумму 226 млрд рублей ВТБ получил от представителей малого и среднего бизнеса. Одобрено обращений на 160 млрд.

В Сбербанке цифр не озвучивают, но заверяют, что справятся с потоком клиентов, обратившихся как за кредитными каникулами, так и за обычной реструктуризацией долга. Свыше трех тысяч заявок поступило в «Открытие». По сообщению пресс-службы, больше половины находятся на рассмотрении, 20 % положительных решений получено по ипотеке и потребительским кредитам, по кредитным картам — около 3% (прием заявок по ним начался позже — прим. «Новой»). Прекращено рассмотрение примерно 20 % обращений по всем продуктам.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее», — то ли разъясняет, то ли предупреждает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Да мы и сами понимаем, банки — это не про прощение.

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