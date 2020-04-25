“Лимонник, как в детстве”, идеальная паста и фундучный хлеб: рецепты от Натали Портман, Наоми Кэмпбелл и других звезд на карантине

25.04.2020, 20:10, Разное

Салат с бататом и чечевицей от Натали Портман

22 апреля отмечался международный День Земли. По этому случаю Натали, убежденная вегетарианка, опубликовала у себя в Instagram рецепт сытного салата. Спросите, какая связь? Животноводство – один из главных источников загрязнения окружающей среды, и, согласно научным данным, переход человечества на преимущественно растительную диету может облегчить экологическую ситуацию в мире.

Ингредиенты:

1 средний батат

Чашка чечевицы

Лук-шалот

Красный винный уксус

Зернистая горчица

Кейл

Веганский сыр Фета

Оливковое масло

Соль

Способ приготовления:

1. Разрежьте батат на кусочки. Выложите на противень, полейте маслом авокадо и выпекайте в предварительно нагретой до 220 градусов духовке до готовности.

2. Сварите чечевицу. Остудите ее в холодильнике.

3. На мелкой терке потрите лук-шалот. Замочите его в винном уксусе. Посолите и добавьте 2 чайные ложки зернистой горчицы.

4. Отделите листья кейла от стебля и бланшируйте в подсоленной воде примерно 10 секунд. Слейте воду.

5. Порежьте веганскую фету на кубики.

6. Соедините все ингредиенты в миске, перемешайте, заправьте оливковым маслом и посолите.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalie Portman (@natalieportman)22 Апр 2020 в 11:10 PDT

“Пропавший хлеб” от Анны Нетребко

Пан-пердю, или пропавший хлеб. Знаменитый французский десерт “для бедных”. Продолжаем рубрику “Безотходное производство”!

Берем залежавшийся хлеб, лучше сладкий – кулич или булку, и режем неровными треугольниками. В небольшой кастрюле смешиваем сливки, молоко, сливочное масло (100 г) и доводим до кипения. Добавляем соль, ванилин и немного сахара, а также плитку шоколада. Когда смесь остынет, разбиваем туда пару яиц и перемешиваем. Нарезанный хлеб выложить в форму для запекания и залить шоколадной смесью так, чтобы не утопить до конца кусочки. Поставить в холодильник на час-два. После выпекать при температуре 190 градусов где-то около получаса – торчащие кусочки хлеба должны подрумяниться. Есть в остывшем виде. Это ужасно вкусно! И у вас в доме никогда не будет пропавшего хлеба!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago21 Апр 2020 в 1:13 PDT

“Лимонник-как-в-детстве” от Ники Белоцерковской и Александра Селезнева

Итак. Случилось! Пирог “Лимонник-как-в-детстве” из чудесной книги Александра Селезнева “Советские торты и пирожные” готов. Под чутким руководством автора книги. Саша, спасибо! Очень жаль, что не удалось сохранить эфир, я не знала, что возможно только меньше 60 минут. Ох! Но мы же еще повторим? Мне очень понравилось! А те, кто не успел или не смог – ловите очень простой и быстрый рецепт. Запах безумный! Тесто волшебное! Начинка – восторг!

Ингредиенты для теста:

250 г холодного сливочного масла

380 г муки

1/2 ч. л. соды

200 г сметаны

Ингредиенты для начинки:

1,5 лимона

200 г сахара

Столовая ложка крахмала

Способ приготовления:

1. Готовим тесто. Холодное сливочное масло порезать мелкими кусочками и добавить 380 г просеянной (!) муки. Пол чайной ложки соды добавить в сметану. Или использовать (как я) половину пакетика (11 г) разрыхлителя. Добавить 1/4 чайной ложки соли. Перемешать масло, сметану, муку до однородной массы. Я делала в миксере насадкой для теста.

2. Тесто скатать в плотный шар, завернуть в пленку и отправить на 20 минут в холодильник.

3. Готовим начинку: 1,5 лимона порезать некрупными кусками, достать все косточки и хорошо пробить в блендере с 200 г сахара.

4. Достать тесто, разделить его на две части. Одна часть 2/3, вторая 1/3. Большую часть теста раскатать на присыпанной мукой поверхности. И выложить в форму для открытого пирога. Лучше разъемную. Наколоть его.

5. По тесту равномерно распределить столовую ложку крахмала.

6. Сверху лимонную начинку.

7. Раскатать оставшуюся 1/3 теста и накрыть начинку. Хорошо вилкой прижать края – слепить низ и верх. И проткнуть его вилкой же, но не касаясь начинки! Иначе она во время запекания будет проситься наружу.

8. И в разогретую до 180 градусов духовку его на 30-40 минут. У меня ушло 35. Дать хорошо остыть, тогда начинка совсем загустеет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)23 Апр 2020 в 6:07 PDT

Салат из томатов черри с медово-лимонной заправкой от Крисси Тейген

Да, секс – это, конечно, классно, но вы когда-нибудь пробовали освежающий салат после месяца на пасте Карбонара? Если вам не хватает “чего-нибудь полезного”, то попробуйте салат по этому рецепту. Простой в приготовлении, сладкий, немного острый и хрустящий – теперь ваша ежедневная доза овощей не будет казаться такой скучной.

Ингредиенты:

3 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. меда

1 ст. л. дижонской горчицы

¼ ч. л. соли

Щепотка свежемолотого черного перца

Большая горсть пекана

2 небольших кочана латука – листья отделить

1 головка Пала Росса – листья отделить

500 г разноцветных помидоров черри – разрезать их пополам

1 большой спелый авокадо – нарезать слайсами

Небольшой красный лук – нарезать слайсами

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Смешайте масло, лимонный сок, мед, горчицу, соль и перец в банке с закручивающейся крышкой. Плотно закройте банку и хорошенько встряхните ее, чтобы все ингредиенты смешались. Такую заправку можно хранить в холодильнике до 10 дней.

3. Положите орехи пекан на противень и запекайте в духовке до тех пор, пока они не станут ароматными и поджаренными. Это примерно 7-8 минут. Выньте орехи из духовки, дайте им остыть и порубите на кусочки.

4. Положите листья салата на большую тарелку, сверху – помидоры, авокадо и лук. Полейте медово-лимонной заправкой и сверху посыпьте пеканом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cravings (@cravingsbychrissyteigen)17 Апр 2020 в 4:25 PDT

Вафли от Елены Перминовой

Дело было вечером делать было нечего! Суперрецепт вкуснейших вафель! Тут такое дело, Лена заделалась поваром. Крайне редко мы себе такое позволяем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)16 Мар 2020 в 1:50 PDT

Запеканка из цветной капусты от Валерии

Вот, что карантин с нами делает. Каждый день готовлю и, кажется, начинаю входить во вкус. Сегодня предлагаю вам вместе со мной приготовить запеканку из цветной капусты. Не люблю готовить по навороченным, времязатратным рецептам, а когда-то ведь нравилось. А этот отвечает моим представлениям о том, каким должно быть идеальное блюдо – ну очень вкусное, простое в приготовлении и полезное.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VALERIYA (@valeriya)22 Апр 2020 в 12:33 PDT

Кейл с кремом из авокадо и тофу от Юлии Бордовских

Так! Кейл. Почему именно он, что в нем такого необычно полезного и притягательного? Да все! Во-первых, это вкусно! А во-вторых, все остальное. В нем есть и углеводы, и белки, и даже Омега-3! Кейл богат антиоксидантами, и, несмотря на его невероятно низкую калорийность, он в списке самых питательных пищевых продуктов в мире. В кейле витамина С намного больше, чем в большинстве других овощей. Кейл помогает снизить уровень холестерина, а значит и риск сердечных заболеваний.

Ингредиенты на 4 порции:

4-5 веток кейла

1 зрелый мягкий авокадо

Сок одного лимона

Половина красной луковицы

100 г тофу или бобов (на выбор)

15 маленьких помидорчиков черри

Горсть жареных подсолнечных семечек

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отделить листья кейла от стебля, залить их лимонным соком и посолить. Хорошо перемешать руками, тщательно отжимая салатные листья, пока они не пропитаются соком и не станут мягкими, одновременно уменьшившись в объеме.

2. Добавить оливковое масло и авокадо, повторить процесс отжима, пока авокадо не превратится в кремообразную массу.

3. Добавить лук, тофу (можно белую фасоль, если не любите тофу), помидоры, семечки, черный или кайенский перец по вкусу. Я иногда добавляю еще и киноа, получается полноценный обед!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yulia Bordovskih (@bordeaux_yulia)23 Апр 2020 в 4:19 PDT

Паста с тунцом от Веры Панфиловой

Когда хочется – 15 минут и “мишлен”. Simple Tuna Pasta.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Panfilova (@verakinch)22 Апр 2020 в 11:41 PDT

Банановый пудинг от Наоми Кэмпбелл

Ингредиенты:

1 упаковка печенья Nilla Wafer (можно использовать любое другое бисквитное печенье, например, савоярди. – Прим. ред.)

700 мл жирных сливок

380 г сгущенного молока

3 порезанных банана

350 мл воды

Сухая смесь для пудинга

Ванильная эссенция

Мускатный орех

Корица

Способ приготовления:

1. В большой миске смешайте сгущенное молоко и воду. Затем добавьте смесь для пудинга, хорошенько взбейте в течение 2-3 минут. Накройте миску и поместите в холодильник минимум на 4 часа.

2. В другой большой миске взбейте сливки. Добавьте в смесь немного мускатного ореха, корицы и ванильной эссенции. И теперь аккуратно вмешайте взбитые сливки в уже охлажденный пудинг.

3. В другой миске выложите на дно примерно 1/3 часть печенья. Поверх выложите ряд бананов и 1/3 смеси пудинга. Повторите еще 2 раза. Украсьте крошкой из печенья или кусочками банана. Накройте миску и поместите в холодильник на 4-6 часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)1 Апр 2020 в 4:07 PDT

Фундучно-черемуховый хлеб от Вики Газинской

Хлеб пеку! При этом он не только без глютена, но и без лектинов (глютен – разновидность лектинов, ядовитых белков). Распиаренные маркетологами продукты и блюда с пометкой gluten free не освобождают нас от тех проблем, что несет в себе сдоба (да, она вкусная, я сама люблю), но, к сожалению, все равно остается вредна для кишечника. Потому что все эти gluten free – пекутся на “альтернативной, но тоже НЕ полезной муке”. Сидя на “самоудаленке” дома, я наконец-то начала печь. Это мой второй “хлеб-кекс” (он не совсем сладкий, как кекс, и все-таки не чисто хлеб), но вкусный такой, что я только диву даюсь, что можно так обалденно готовить без вреда здоровью!

За основу я взяла рецепт Walnut Bread из кулинарной книги С. Гандри, но сделала свою версию, заменив льняное семя/муку на черемуховую, и муку грецкого ореха тоже поменяла – на фундучную. Делала ее сама. Это легко, но собственноручная мука из орехов остается очень жирной, поэтому советую использовать покупную, она обезжиренная. Погуглив, я нашла фундучную муку с доставкой в Москве.

Ингредиенты:

180 г фундучной муки

180 г миндальной муки

60 г муки черемухи

100 г крупномолотого фундука

4 яйца цесарки

6 ст. л. крахмала аррорута

2 ст. л. крахмала тапиоки

4 ст. л. кокосового масла (organic)

125 мл. кокосового молока Aroy-d

2 ст. л. сиропа якона

1,5 ч. л. винного или яблочного уксуса (био)

3/4 ч. л. пищевой соды

0,5 ч. л. соли (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешиваем три вида муки вместе, добавляем молотые орехи, оба крахмала, соль и соду. Перемешав, оставляем.

2. В другой емкости взбиваем до однородности яйца, кокосовое масло и молоко, сироп якона и уксус. Быстро смешиваем обе массы воедино. Выливаем получившуюся густую, но все-таки жидкую массу в форму для выпечки (заранее смазать кокосовым маслом) и ставим в разогретую до 175 градусов духовку. Выпекаем час, присматривая за процессом.

Лайфхаки от меня: все “необычные” ингредиенты можно купить на Iherb, а муку черемухи и фундука/миндаля в Москве – Google! Мука черемухи придает необычный, но приятный привкус. Наверняка тем, кто вырос в СССР, это будет знакомо. Помните пирожки с ней? Если вы ее не нашли, просто добавьте больше миндальной. Или как у Гандри – льняной. Если вы не любите фундук, замените все фундучное на грецкое (и муку, и дробленый орех).

О вкусе: моя мама сказала, что надо назвать этот хлеб царским! Это очень в точку! Настолько он вкусный. А еще здорово то, что с двумя выпечками хлеба (предыдущий морковный) не нужно париться с заквасками: просто берешь и печешь! И все легко и просто, а главное безвредно!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от food_as_a_delicious_medicine (@food_as_a_delicious_medicine)22 Апр 2020 в 2:49 PDT

И на сладкое – коктейль Негрони от Стэнли Туччи

В видео, которое звезда “Дьявол носит Prada” опубликовал у себя в Instagram, он готовит классический алкогольный коктейль на основе джина и вермута. Впрочем, главное в ролике не что делает Стэнли, а как он это делает. Его пост быстро стал вирусным и разделил соцсети на два лагеря: одни спрашивают, когда Туччи успел стать таким сексуальным, а другие – когда он таким не был! В любом случае то, как чувственно актер описывает способ приготовления коктейля, понравился и тем, и другим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Stanley Tucci (@stanleytucci)20 Апр 2020 в 11:04 PDT