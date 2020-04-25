“Лимонник, как в детстве”, идеальная паста и фундучный хлеб: рецепты от Натали Портман, Наоми Кэмпбелл и других звезд на карантине
25.04.2020, 20:10, Разное
Салат с бататом и чечевицей от Натали Портман
22 апреля отмечался международный День Земли. По этому случаю Натали, убежденная вегетарианка, опубликовала у себя в Instagram рецепт сытного салата. Спросите, какая связь? Животноводство – один из главных источников загрязнения окружающей среды, и, согласно научным данным, переход человечества на преимущественно растительную диету может облегчить экологическую ситуацию в мире.
Ингредиенты:
1 средний батат
Чашка чечевицы
Лук-шалот
Красный винный уксус
Зернистая горчица
Кейл
Веганский сыр Фета
Оливковое масло
Соль
Способ приготовления:
1. Разрежьте батат на кусочки. Выложите на противень, полейте маслом авокадо и выпекайте в предварительно нагретой до 220 градусов духовке до готовности.
2. Сварите чечевицу. Остудите ее в холодильнике.
3. На мелкой терке потрите лук-шалот. Замочите его в винном уксусе. Посолите и добавьте 2 чайные ложки зернистой горчицы.
4. Отделите листья кейла от стебля и бланшируйте в подсоленной воде примерно 10 секунд. Слейте воду.
5. Порежьте веганскую фету на кубики.
6. Соедините все ингредиенты в миске, перемешайте, заправьте оливковым маслом и посолите.
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“Пропавший хлеб” от Анны Нетребко
Пан-пердю, или пропавший хлеб. Знаменитый французский десерт “для бедных”. Продолжаем рубрику “Безотходное производство”!
Берем залежавшийся хлеб, лучше сладкий – кулич или булку, и режем неровными треугольниками. В небольшой кастрюле смешиваем сливки, молоко, сливочное масло (100 г) и доводим до кипения. Добавляем соль, ванилин и немного сахара, а также плитку шоколада. Когда смесь остынет, разбиваем туда пару яиц и перемешиваем. Нарезанный хлеб выложить в форму для запекания и залить шоколадной смесью так, чтобы не утопить до конца кусочки. Поставить в холодильник на час-два. После выпекать при температуре 190 градусов где-то около получаса – торчащие кусочки хлеба должны подрумяниться. Есть в остывшем виде. Это ужасно вкусно! И у вас в доме никогда не будет пропавшего хлеба!
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“Лимонник-как-в-детстве” от Ники Белоцерковской и Александра Селезнева
Итак. Случилось! Пирог “Лимонник-как-в-детстве” из чудесной книги Александра Селезнева “Советские торты и пирожные” готов. Под чутким руководством автора книги. Саша, спасибо! Очень жаль, что не удалось сохранить эфир, я не знала, что возможно только меньше 60 минут. Ох! Но мы же еще повторим? Мне очень понравилось! А те, кто не успел или не смог – ловите очень простой и быстрый рецепт. Запах безумный! Тесто волшебное! Начинка – восторг!
Ингредиенты для теста:
250 г холодного сливочного масла
380 г муки
1/2 ч. л. соды
200 г сметаны
Ингредиенты для начинки:
1,5 лимона
200 г сахара
Столовая ложка крахмала
Способ приготовления:
1. Готовим тесто. Холодное сливочное масло порезать мелкими кусочками и добавить 380 г просеянной (!) муки. Пол чайной ложки соды добавить в сметану. Или использовать (как я) половину пакетика (11 г) разрыхлителя. Добавить 1/4 чайной ложки соли. Перемешать масло, сметану, муку до однородной массы. Я делала в миксере насадкой для теста.
2. Тесто скатать в плотный шар, завернуть в пленку и отправить на 20 минут в холодильник.
3. Готовим начинку: 1,5 лимона порезать некрупными кусками, достать все косточки и хорошо пробить в блендере с 200 г сахара.
4. Достать тесто, разделить его на две части. Одна часть 2/3, вторая 1/3. Большую часть теста раскатать на присыпанной мукой поверхности. И выложить в форму для открытого пирога. Лучше разъемную. Наколоть его.
5. По тесту равномерно распределить столовую ложку крахмала.
6. Сверху лимонную начинку.
7. Раскатать оставшуюся 1/3 теста и накрыть начинку. Хорошо вилкой прижать края – слепить низ и верх. И проткнуть его вилкой же, но не касаясь начинки! Иначе она во время запекания будет проситься наружу.
8. И в разогретую до 180 градусов духовку его на 30-40 минут. У меня ушло 35. Дать хорошо остыть, тогда начинка совсем загустеет.
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Салат из томатов черри с медово-лимонной заправкой от Крисси Тейген
Да, секс – это, конечно, классно, но вы когда-нибудь пробовали освежающий салат после месяца на пасте Карбонара? Если вам не хватает “чего-нибудь полезного”, то попробуйте салат по этому рецепту. Простой в приготовлении, сладкий, немного острый и хрустящий – теперь ваша ежедневная доза овощей не будет казаться такой скучной.
Ингредиенты:
3 ст. л. оливкового масла
3 ст. л. лимонного сока
1 ст. л. меда
1 ст. л. дижонской горчицы
¼ ч. л. соли
Щепотка свежемолотого черного перца
Большая горсть пекана
2 небольших кочана латука – листья отделить
1 головка Пала Росса – листья отделить
500 г разноцветных помидоров черри – разрезать их пополам
1 большой спелый авокадо – нарезать слайсами
Небольшой красный лук – нарезать слайсами
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
2. Смешайте масло, лимонный сок, мед, горчицу, соль и перец в банке с закручивающейся крышкой. Плотно закройте банку и хорошенько встряхните ее, чтобы все ингредиенты смешались. Такую заправку можно хранить в холодильнике до 10 дней.
3. Положите орехи пекан на противень и запекайте в духовке до тех пор, пока они не станут ароматными и поджаренными. Это примерно 7-8 минут. Выньте орехи из духовки, дайте им остыть и порубите на кусочки.
4. Положите листья салата на большую тарелку, сверху – помидоры, авокадо и лук. Полейте медово-лимонной заправкой и сверху посыпьте пеканом.
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Вафли от Елены Перминовой
Дело было вечером делать было нечего! Суперрецепт вкуснейших вафель! Тут такое дело, Лена заделалась поваром. Крайне редко мы себе такое позволяем.
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Запеканка из цветной капусты от Валерии
Вот, что карантин с нами делает. Каждый день готовлю и, кажется, начинаю входить во вкус. Сегодня предлагаю вам вместе со мной приготовить запеканку из цветной капусты. Не люблю готовить по навороченным, времязатратным рецептам, а когда-то ведь нравилось. А этот отвечает моим представлениям о том, каким должно быть идеальное блюдо – ну очень вкусное, простое в приготовлении и полезное.
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Кейл с кремом из авокадо и тофу от Юлии Бордовских
Так! Кейл. Почему именно он, что в нем такого необычно полезного и притягательного? Да все! Во-первых, это вкусно! А во-вторых, все остальное. В нем есть и углеводы, и белки, и даже Омега-3! Кейл богат антиоксидантами, и, несмотря на его невероятно низкую калорийность, он в списке самых питательных пищевых продуктов в мире. В кейле витамина С намного больше, чем в большинстве других овощей. Кейл помогает снизить уровень холестерина, а значит и риск сердечных заболеваний.
Ингредиенты на 4 порции:
4-5 веток кейла
1 зрелый мягкий авокадо
Сок одного лимона
Половина красной луковицы
100 г тофу или бобов (на выбор)
15 маленьких помидорчиков черри
Горсть жареных подсолнечных семечек
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отделить листья кейла от стебля, залить их лимонным соком и посолить. Хорошо перемешать руками, тщательно отжимая салатные листья, пока они не пропитаются соком и не станут мягкими, одновременно уменьшившись в объеме.
2. Добавить оливковое масло и авокадо, повторить процесс отжима, пока авокадо не превратится в кремообразную массу.
3. Добавить лук, тофу (можно белую фасоль, если не любите тофу), помидоры, семечки, черный или кайенский перец по вкусу. Я иногда добавляю еще и киноа, получается полноценный обед!
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Паста с тунцом от Веры Панфиловой
Когда хочется – 15 минут и “мишлен”. Simple Tuna Pasta.
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Банановый пудинг от Наоми Кэмпбелл
Ингредиенты:
1 упаковка печенья Nilla Wafer (можно использовать любое другое бисквитное печенье, например, савоярди. – Прим. ред.)
700 мл жирных сливок
380 г сгущенного молока
3 порезанных банана
350 мл воды
Сухая смесь для пудинга
Ванильная эссенция
Мускатный орех
Корица
Способ приготовления:
1. В большой миске смешайте сгущенное молоко и воду. Затем добавьте смесь для пудинга, хорошенько взбейте в течение 2-3 минут. Накройте миску и поместите в холодильник минимум на 4 часа.
2. В другой большой миске взбейте сливки. Добавьте в смесь немного мускатного ореха, корицы и ванильной эссенции. И теперь аккуратно вмешайте взбитые сливки в уже охлажденный пудинг.
3. В другой миске выложите на дно примерно 1/3 часть печенья. Поверх выложите ряд бананов и 1/3 смеси пудинга. Повторите еще 2 раза. Украсьте крошкой из печенья или кусочками банана. Накройте миску и поместите в холодильник на 4-6 часов.
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Фундучно-черемуховый хлеб от Вики Газинской
Хлеб пеку! При этом он не только без глютена, но и без лектинов (глютен – разновидность лектинов, ядовитых белков). Распиаренные маркетологами продукты и блюда с пометкой gluten free не освобождают нас от тех проблем, что несет в себе сдоба (да, она вкусная, я сама люблю), но, к сожалению, все равно остается вредна для кишечника. Потому что все эти gluten free – пекутся на “альтернативной, но тоже НЕ полезной муке”. Сидя на “самоудаленке” дома, я наконец-то начала печь. Это мой второй “хлеб-кекс” (он не совсем сладкий, как кекс, и все-таки не чисто хлеб), но вкусный такой, что я только диву даюсь, что можно так обалденно готовить без вреда здоровью!
За основу я взяла рецепт Walnut Bread из кулинарной книги С. Гандри, но сделала свою версию, заменив льняное семя/муку на черемуховую, и муку грецкого ореха тоже поменяла – на фундучную. Делала ее сама. Это легко, но собственноручная мука из орехов остается очень жирной, поэтому советую использовать покупную, она обезжиренная. Погуглив, я нашла фундучную муку с доставкой в Москве.
Ингредиенты:
180 г фундучной муки
180 г миндальной муки
60 г муки черемухи
100 г крупномолотого фундука
4 яйца цесарки
6 ст. л. крахмала аррорута
2 ст. л. крахмала тапиоки
4 ст. л. кокосового масла (organic)
125 мл. кокосового молока Aroy-d
2 ст. л. сиропа якона
1,5 ч. л. винного или яблочного уксуса (био)
3/4 ч. л. пищевой соды
0,5 ч. л. соли (по желанию)
Способ приготовления:
1. Смешиваем три вида муки вместе, добавляем молотые орехи, оба крахмала, соль и соду. Перемешав, оставляем.
2. В другой емкости взбиваем до однородности яйца, кокосовое масло и молоко, сироп якона и уксус. Быстро смешиваем обе массы воедино. Выливаем получившуюся густую, но все-таки жидкую массу в форму для выпечки (заранее смазать кокосовым маслом) и ставим в разогретую до 175 градусов духовку. Выпекаем час, присматривая за процессом.
Лайфхаки от меня: все “необычные” ингредиенты можно купить на Iherb, а муку черемухи и фундука/миндаля в Москве – Google! Мука черемухи придает необычный, но приятный привкус. Наверняка тем, кто вырос в СССР, это будет знакомо. Помните пирожки с ней? Если вы ее не нашли, просто добавьте больше миндальной. Или как у Гандри – льняной. Если вы не любите фундук, замените все фундучное на грецкое (и муку, и дробленый орех).
О вкусе: моя мама сказала, что надо назвать этот хлеб царским! Это очень в точку! Настолько он вкусный. А еще здорово то, что с двумя выпечками хлеба (предыдущий морковный) не нужно париться с заквасками: просто берешь и печешь! И все легко и просто, а главное безвредно!
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И на сладкое – коктейль Негрони от Стэнли Туччи
В видео, которое звезда “Дьявол носит Prada” опубликовал у себя в Instagram, он готовит классический алкогольный коктейль на основе джина и вермута. Впрочем, главное в ролике не что делает Стэнли, а как он это делает. Его пост быстро стал вирусным и разделил соцсети на два лагеря: одни спрашивают, когда Туччи успел стать таким сексуальным, а другие – когда он таким не был! В любом случае то, как чувственно актер описывает способ приготовления коктейля, понравился и тем, и другим.
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