Ученый назвал способ обмануть и победить коронавирус

25.04.2020, 20:09, Разное

Учёный из Института молекулярной биологии в Москве пояснил о быстром способе обмануть и победить коронавирус. Для этого достаточно прибегнуть к генной инженерии и редактированию генома.

В настоящее время победить коронавирусную инфекцию в организме человека возможно только при помощи переливания плазмы крови от переболевшего пациента. Этот метод, как отметил академик РАН Сергей Недоспасов, тоже имеет ряд серьёзных минусов, среди которых занесение новой и более опасной инфекции при переливании. Намного более действенным методом является создание вакцины, но в существующем положении вещей на это уйдёт минимум год, так как даже после создания препарата его необходимо тестировать. Несмотря на это, разработка вакцины, как считает специалист, невозможна без применения генной инженерии и редактирования генома, пишет интернет-издание «РИА Новости».

В завершении своего обращения Сергей Недоспасов рассказал, что современная медицина имеет все шансы успешно подавить коронавирус и воспрепятствовать его проявлению в будущем. На сегодняшний день уже есть возможность создавать препараты с нужными антителами, которые блокируют коронавирус, но они имеют очень ограниченное время действия, ведь иммунная система не участвует в этом процессе. С этой целью и разрабатывается вакцина, которая позволит организму человека самостоятельно бороться с инфекцией и вырабатывать необходимые антитела.