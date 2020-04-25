 

Обнаженная Анна Калашникова совершила пробежку по Москве за 300 тысяч рублей

25.04.2020, 20:09, Разное

Российская актриса и модель Анна Калашникова совершила пробежку по Москве за 300 тысяч рублей в нижнем белье и чулках. Соответствующее видео знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
34-летняя модель, которая стала широко известна после скандального романа с певцом Прохором Шаляпиным, считает, что во время карантина из-за коронавируса нужно как-то развлекать публику. По словам Калашниковой, цена за такой «подвиг» 300 тысяч рублей – нормальные деньги. Актриса рассказала, что её обнажённому виду сначала удивился консьерж, а позже – полицейские, которые начали за ней ездить. Бывшая избранница певца Прохора Шаляпина призналась, что долго приходила в себя после пробежки и даже обратилась за помощью к психологу.

Отметим, что Анна Калашникова вовсе не гордится своим поступком. Часть денежного приза модель планирует отдать на благотворительность.



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