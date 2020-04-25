 

В распространении коронавируса на авианосце «Теодор Рузвельт» нашли аномалию

25.04.2020, 20:08, Новости дня

Распространение коронавируса на американском авианосце «Теодор Рузвельт» происходило аномально, пишут СМИ.

У половины военнослужащих с подтвержденным коронавирусом не было никаких симптомов болезни, это здоровые мужчины и женщины в возрасте до 30 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Popular Mechanics.

Вместе с тем общее число переносящих коронавирус бессимптомно в США составляет 25% от общего числа зараженных.

На судне инфекция подтверждена у 840 человек, один военный скончался. Свыше 400 человек сошли на берег, часть экипажа осталась на корабле и продолжила обеспечивать функционирование авианосца.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что порядка 25% инфицированных коронавирусом в РФ не имеют никаких симптомов заболевания.



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