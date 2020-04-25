В Москве ограбили два коттеджа сотрудников Минобороны

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25.04.2020, 20:08, Новости дня

В Новой Москве трое неизвестных в медицинских масках связали сотрудника Минобороны и его жену и ограбили их коттедж, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В субботу, около 03.30, трое неизвестных в медицинских масках проникли дом сотрудника Минобороны в СНТ «Десеновское» и под угрозой физической расправы связали мужчину и его супругу. Из коттеджа они похитили около 1 тыс. евро, серебряные монеты, наручные часы и мобильные телефоны», – сказал собеседник ТАСС.

Сколько именно составил ущерб, не сообщается.

Второе ограбление произошло несколько дней назад в поселке Щаповское. Сотрудник Минобороны сообщил в полицию, что неизвестный разбил в его доме окно, и украл деньги и алкоголь, ущерб составил 93 тыс. рублей.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы пояснили, что по фактам грабежа и кражи возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Кража».

В начале апреля в Петербурге задержали серийных грабителей курьеров с едой. Нападавшие отнимали у курьеров заказы с едой, и скрывались на автомобиле.



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