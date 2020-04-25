Личное: Почему он ей втащил?

25.04.2020, 20:05, Разное

На этих выходных главным злодеем всех бабских форумов стала Регина Тодоренко, заявившая, как сейчас водится — в прямом эфире, что если бабу лупят, то она сама виновата — ничего не сделала, чтобы он тебя не побил!

«А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?»



Фото: Соцсети

То есть, Регина изначально исходит из предпосылки, что женщина должна что-то делать, чтобы её не лупили и не изменяли ей!

Вот такая «логика» у Тодоренко — встретившись с мужчиной, ты обязана крутиться ужом на пупе, чтобы не огребать по щам!

Подай. Принеси. Отсоси. Порадуй мужа разносолами и включи ему жуткое порно, а потом сделай всё то же самое.

Нет, я не спорю с тем, что мы все сами всегда повинны в личных бедах. Если ты терпишь издевательства — сама виновата. Мы сами строим жизнь, сами выбираем партнёров, и если тебя бьют, а ты терпишь — ты виновата сама.

Но заявление Регины «а что ты сделала, чтобы тебя не лупили» — это что-то новенькое или хорошо забытое старое.

«Мужчина полностью заперт в клетке. Он не привык, что с ним разговаривают. Ему остаётся только физическое действие».

Бедный мужчина! Регина оправдала его!

Надо же, ты должна быть миленькой, угодливой и в постели дать ещё в жопу, чтобы тебя не избили и не изменяли тебе!

То есть, мысли о равноправных отношениях в голове Тодоренко не существует! Есть — бог Мужчина, а есть рабыня — баба.

Если баба ничего не делает, чтобы её не били не принесли ей триппер из туалета ночного клуба, то она виновата в том, что об неё вытерли ноги!

«Люди любят пожалеть женщину, которую обидел такой скотина-муж. Ну, это классика. Но и Бузова, и Дакота молодцы, что этим пользуются, выстреливают. Но так нельзя опускать мужиков, давайте дадим им слово. Давайте узнаем, почему Соколовский изменял. Может быть, вопрос не только к мужчине, но и женщине тоже?»

О, точно, а аавайте узнаем, поочему Соколовский перетрахал всех подружек Риты Дакоты! Вот же ж нам надо это знать — это ведь Ритка сама виновата, да?

Нет, я не снимаю ответственность ни с Бузовой, ни с Риты, но ведь тот же Соколовский совал во всё, потому что он — такой!

Налицо тут подмена понятий. По факту же козёл изменяет — потому он козёл, а вовсе не потому что его жена как-то там его не так удовлетворила. Дура же она потому что связалась с козлом, но никакие её действия не предотвратят ни измену, ни рукоприкладство.

Я подчеркну это особо — даже если баба-дура провоцирует мужчину, получит в морду она лишь от ублюдка. Нормальный мужик развернётся и просто уйдёт от идиотки.

Регина Тодоренко рассуждает с позиции терпилы-курицы — а что ты сделала, чтобы он тебе не изменял и не лупил тебя?

То есть, мы должны делать что-то, чтобы в морду не прилетело и не было б измен.

Что в голове это бабы — навоз?