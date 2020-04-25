Новое поколение Toyota Harrier дебютирует в июне

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25.04.2020, 19:55, Новости дня

Японский автогигант Toyota намерен презентовать обновленную модель Toyota Harrier 17 июня.

В свою очередь, первый показ автомобиля пройдет в Японии. Известно к настоящему времени, что разработчики задействовали платформу GA-K, примененную в актуальных версиях RAV4 и Camry. Серьезные изменения по кузову коснулись более выразительного стиля и агрессивных элементов.

Что касается дизайна интерьера, то впервые применили цифровую приборную панель, «парящий экран», а также сенсорный экран мультимедийного комплекса. Кресла автомобиля предложены в кожаном исполнении, что придает более дорогой дизайн салону. Под капотом в базовой комплектации применили 2-литровый двигатель на 171 л.с. мощности. Также появится гибридная версия на 178 сил с электромотором.



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