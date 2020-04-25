 

Новый седан Volkswagen Jetta появится в РФ уже в мае

25.04.2020, 19:55, Новости дня

Российские дилеры намерены презентовать обновленную модель Volkswagen Jetta в следующем месяце.

В частности, несмотря на эпидемию коронавируса, новый седан будет поставляться на российский рынок в установленный период. Первые экземпляры появятся в следующем месяце, однако последующие продажи и их дата пока не называются в российском офисе Volkswagen. Напомним, модель получила модульную архитектуру MQB. Кроме того, под капотом используется два варианта моторов на 1,4 и 1,6 литра с мощностью 110 и 150 л.с. соответственно.

Во всех комплектациях ограничились пятиступенчатой трансмиссией. Кроме того, автомобиль имеет виртуальную панель приборов Active Info Display, подогрев задних сидений и руля, а также улучшенную систему навигации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Российские банки пожаловались в ЦБ на закрытие депозитов после обращения Путина

13.04 / “Ограничения дают первые результаты”. Во Франции почти неделю снижается количество умерших от коронавируса

29.03 / Пандемия не помешала украинским силовикам продолжить обстрелы Донбасса

24.04 / ЕС призвал власти России расследовать угрозы Елене Милашиной

07.04 / Песков: ветеранов на Параде Победы не будет

13.04 / Кашпировский начал «лечить» людей через YouTube

10.04 / СК России возбудил уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

01.04 / Кто в лес, кто по дрова

22.04 / Предприниматели «Опоры России» оказали помощь медикам и ветеранам на миллионы рублей

02.04 / В РФ впервые за 23 года обновили Красную книгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска