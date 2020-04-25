Новый седан Volkswagen Jetta появится в РФ уже в мае

25.04.2020, 19:55, Новости дня

Российские дилеры намерены презентовать обновленную модель Volkswagen Jetta в следующем месяце.

В частности, несмотря на эпидемию коронавируса, новый седан будет поставляться на российский рынок в установленный период. Первые экземпляры появятся в следующем месяце, однако последующие продажи и их дата пока не называются в российском офисе Volkswagen. Напомним, модель получила модульную архитектуру MQB. Кроме того, под капотом используется два варианта моторов на 1,4 и 1,6 литра с мощностью 110 и 150 л.с. соответственно.

Во всех комплектациях ограничились пятиступенчатой трансмиссией. Кроме того, автомобиль имеет виртуальную панель приборов Active Info Display, подогрев задних сидений и руля, а также улучшенную систему навигации.