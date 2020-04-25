 

Максим Фадеев признался, что проживает в загородном особняке отдельно от жены и сына

25.04.2020, 19:53, Разное

Максим Фадеев сообщил, что живет в загородном доме без супруги и сына. Близкие люди сейчас не видятся с продюсером.
В эфире программы «Ты не поверишь!» Максим Фадеев заявил, что в данный момент живет в своем загородном доме отдельно от супруги Натальи и сына Саввы. Такое решение он принял из-за эпидемии коронавируса.

Продюсер отгородился от внешнего мира, но при этом от одиночества не страдает, а чувствует себя комфортно. Также музыкант добавил, что в особняке готовит сам, а его фирменные блюда пицца и лагман.

Максим Фадеев признался, что по семье соскучился. Особенно очень хочет увидеть сына Савву.



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