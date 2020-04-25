 

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

25.04.2020, 19:53, Разное

Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом и тренером чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, лежит в больнице. Такую информацию предоставило одно из интернет-изданий.
“Я лежу в больнице, простите”, – ответил Абдулманап Нурмагомедов журналисту, попытавшемуся связаться с ним по телефону. Экс-спортсмен является заслуженным тренером по борьбе и смешанным единоборствам. Его воспитанники неоднократно достигали крупных успехов в международных соревнованиях по самбо, боевому самбо и смешанным единоборствам, не раз становясь чемпионами мира.

Стоит отметить, что сын тренера Хабиб Нурмагомедов планировал защищать звание чемпиона на турнире UFC 249 еще 18 апреля, но в результате турнир был перенесен на 9 мая, а защита титула состоится предположительно осенью текущего года. Соперником Хабиба Нурмагомедова будет победитель пары Джастин Гэтжи – Тони Фергюсон, бой которых должен состояться 9-10 мая.



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