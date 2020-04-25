Новый седан Volkswagen Jetta появится у российских дилеров уже в мае

25.04.2020, 19:53, Разное

Представитель немецкого автопрома компания Volkswagen готовится к поставкам в РФ седана Jetta очередного, седьмого поколения. Предполагалось, что российские дилеры получат новинку во второй половине текущего года, но недавно стало известно, что её появление можно ожидать уже в мае.

Стоимость нового Volkswagen Jetta, равно как и точная дата дебюта, в РФ официальными дилерами производителя пока не озвучивается. На текущий момент известно лишь о поступлении седана в течение ближайшего месяца. Прошедшая модернизацию модель получила ряд новых решений, но некоторые по-прежнему остались неизменными. Авто построили на платформе MQB, где предусмотрено поперечное размещение агрегата. Под капотом Volkswagen Jetta изменений не наблюдается, поэтому россиянам будет доступен седан с двумя вариациями бензинового двигателя – 1,4- и 1,6-литровым. В первом случае генерируются 110 «лошадей», во втором – 150. Работают агрегаты в паре с пятиступенчатой МКПП или шестиступенчатой АКПП. Габариты модели следующие: длина – 4,7 м, ширина – 1,79 м, высота – 1,45 м, объём багажника – 510 литров.

В салоне Volkswagen Jetta появилась Active Info Display – виртуальная панель приборов, навигационная система с дисплеем диагональю 8˝, 10-цветная атмосферная подсветка, подогрев задних пассажирских сидений и руля. Также разработчики предусмотрели возможность бесключевого доступа, панорамную крышу, несколько систем для помощи водителю и безопасности езды.