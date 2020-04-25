В РФ определят регионы с высоким риском распространения коронавируса
25.04.2020, 19:48, Новости дня
Премьер Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить регионы с высоким риском распространения коронавируса.
«Роспотребнадзору до 28 апреля 2020 года определить субъекты Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав РФ и соответствующие субъекты Российской Федерации», – говорится в поручении, передает ТАСС.
Также глава правительства поручил Роспотребнадзору, Минздраву. Минтрансу и МВД создать рекомендации для граждан о мерах предосторожности из-за коронавируса в майские праздники.
Отмечается, что рекомендации должны учитывать исключение или снижение перемещения граждан внутри страны.
Информирование населения поручено обеспечить в том числе с использованием ресурсов Коммуникационного центра правительства. Поручение нужно исполнить к 27 апреля.
В РФ за последние сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. 24 апреля число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5849.
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