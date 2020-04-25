 

Несколько монахинь в Нижегородской области заразились коронавирусом

25.04.2020, 19:48, Новости дня

В Нижегородской области несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря заразились коронавирусом, сообщила Нижегородская митрополия РПЦ.

«Ограничен въезд в село Дивеево. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 25 апреля, в связи с угрозой возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) монастырь находится на карантине», – сообщается на сайте митрополии.

Отмечается, что в монастыре зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

«Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания», – отметили в митрополии.

Всех заболевших изолировали, они находятся в монастырском медцентре под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин умер от осложнений после коронавируса 21 апреля. В РПЦ заявили, что служитель культа заразился во время богослужений с прихожанами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Пандемия коронавируса. В Италии за сутки умерло 727 человек, на 110 меньше, чем вчера

24.04 / Глава РАН предложил провести всероссийское тестирование на антитела к коронавирусу

14.04 / Разработчики робота «Федора» решили помочь в создании нового лунохода

10.04 / Украина ждет от РФ подтверждения договоренности об обмене удерживаемыми лицами – Резников

23.04 / Корабли ТОФ отработали десантную подготовку

17.04 / The Hill – чтобы победить Трампа, Байдену нужно сделать своим вице-президентом чернокожую женщину

30.03 / КНДР: США продолжают враждебную политику вопреки «особым отношениям» Трампа и Ким Чен Ына

04.04 / Названа предварительная причина взрыва в доме в Орехово-Зуево

15.04 / На Ставрополье такси врезалось в автобус из-за оторвавшегося колеса

28.03 / Назван новый признак заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска