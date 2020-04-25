Оформить пособие по безработице можно на портале “Дія” – Кабмин

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25.04.2020, 19:42, Новости дня

На портале государственных услуг “Дія” теперь можно оформить пособие по безработице. Как сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины, такое решение было принято на заседании правительства 24 апреля.

Для оформления соцвыплаты необходимо зарегистрироваться на портале с помощью электронной подписи, Bank ID или Mobile ID и заполнить анкету. После рассмотрения заявки уведомление о необходимости исправить данные, начислении выплаты или мотивированном отказе придет на электронную почту пользователя.

В Кабмине подчеркнули, что во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, помощь безработным начинает начисляться с момента подачи заявления. После карантина регламент рассмотрения заявок будет изменен.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля, действовать ограничительные будут как минимум до 11 мая. По состоянию на 25 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 8125 человек, 201 из них умер, 782 выздоровели.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине официально зарегистрировано 400 тыс. безработных. Правительство оценивает реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

Минимальный размер пособия по безработице для некоторых категорий граждан на период карантина установлен на уровне 1 тыс. грң.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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