С 26 апреля в Украине снова похолодает

25.04.2020, 19:42, Новости дня

В ближайшие дни в Украине существенно похолодает. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

“Циклон по имени Walli 26 апреля сдвинется в восточном направлении. Он и его атмосферные фронты обусловят ближайшей ночью приличные дожди на севере Украины, во многих центральных областях, полоса осадков дойдет также до Одесской области”, – отметила она.

По словам Диденко, 26 апреля дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В западной части Украины возможны незначительные осадки, в Карпатах возможен мокрый снег.

“Температура воздуха в воскресенье снизится до +11…+15 °С, теплее будет на юге и востоке – +15…+19 °С. В ночь на понедельник в Украине, кроме юга и востока, вероятны заморозки 0…-3 °С”, – рассказала синоптик.

В Киеве, по ее данным, ближайшей ночью ожидаются дожди, днем 26 апреля – без осадков. “Ветер сменится на северо-западный, вероятны сильные порывы ветра. Температура воздуха завтра днем в столице снизится до +12 °С”, – добавила Диденко.

Циклон на ім`я Walli (карта 3) 26-го квітня зсунеться у східному напрямку.Він та його атмосферні фронти зумовлять… Posted by Наталка Діденко on Laupäev, 25. aprill 2020