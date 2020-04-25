Коронавирус в Италии. Число новых случаев заражения и суточные потери продолжают снижаться

25.04.2020, 19:42, Новости дня

В Италии за последние 24 часа от COVID-19 выздоровело 2622 пациента (на 300 меньше, чем накануне), сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Таким образом, общее количество выздоровевших в Италии увеличилось до 63 120 человек.

Количество умерших от коронавирусной инфекции составляет 26 384 (за последние сутки умерло 415 пациентов – на пять меньше, чем вчера).

Продолжают болеть 105 847 человек (-680): в терапевтических отделениях лечение проходит 21 523 пациента (-545), в отделениях интенсивной терапии – 2102 (-71). Еще 82 212 инфицированных лечатся в домашних условиях (-74).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии с учетом умерших и выздоровевших составляет 195 351 человека (+2357). Это третий показатель в мире после США и Испании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 25 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,85 млн человек, из них 199,87 тыс. умерли, 809 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.