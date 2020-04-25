 

“Барселона” и “МанСити” ведут борьбу за 22-летнего защитника “Бенфики”

25.04.2020, 19:40, Новости дня

Защитник лиссабонской "Бенфики" Рубен Диаш уже ближайшим летом может сменить клуб. В услугах 22-летнего португальца заинтересованы испанская "Барселона" и английский "Манчестер Сити".

Агент футболиста Хорхе Мендеш уже общался с представителями каталонцев, сообщает Record. По информации издания наставник "Сити" Пеп Гвардиола хочет переменить португальца в свой клуб.

Диаш – воспитанник "Бенфики", его стоимость оценивается в 30,5 миллиона евро. При этом в его контракте прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Рубен в составе "Бенфики" принял участие в 124 играх во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету 17 игр за сборную Португалии, вместе с которой в 2019 году он стал победителем Лиги наций.



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