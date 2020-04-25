Российские специалисты вернулись с космодрома Куру

25.04.2020, 19:40, Новости дня

В субботу Роскосмос сообщил о возвращении в Россию всех сотрудников НПО "Лавочкин", которые работали на космодроме Куру во Французской Гвиане. Стартовая площадка прекратила работу в связи с эпидемией коронавируса. Российские специалисты проводили на Куру работы с разгонным блоком "Фрегат", пишет ТАСС

Россияне чувствуют себя хорошо, но проведут 14 дней на обязательном карантине.