 

Серафимо-Дивеевский монастырь закрыт из-за COVID-19

25.04.2020, 19:40, Новости дня

С сегодняшнего дня Серафимо-Дивеевский монастырь находится на карантине и закрыт для посещения верующими, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии. Монастырь закрыт по предписанию Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди 400 монахинь, населяющих монастырь, есть подтвержденные случаи COVID-19, также многие насельницы болеют ОРВИ и пневмонией. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, ведомство приняло решение о закрытии учреждения. Отмечается, что все заболевшие сестры изолированы и находятся в монастырском медцентре под наблюдением врачей.

Помимо этого ограничен и въезд личного транспорта в село Дивеево.

Серафимов Дивеевский во имя Святой Троицы женский монастырь почитается поместными православными церквями как четвертый (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры) "земной удел Пресвятой Богородицы". Возник во второй половине XVIII века, в статусе монастыря с 1861 года.

Ранее митрополит Иларион негативно отозвался о решении некоторых верующих в Москве прийти на пасхальную службу лично. И тем самым не послушать совета патриарха Кирилла, который советует в период пандемии молиться дома.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Reuters: венесуэльский генерал сдался DEA

09.04 / США ответили на обвинения со стороны Медведева по СНВ-3

04.04 / Обнаружена связь между головным мозгом и кишечником

18.04 / Главврач Англии перечислил смертельно опасные факторы при коронавирусе

16.04 / Гривна подорожала относительно евро и рубля

16.04 / Лавров и Маас обсудили ситуацию с коронавирусом

27.03 / РФПИ начал разработку системы, способной делать 5 тыс. тестов на COVID-19 в день

26.03 / Сотрудники ГИБДД станут реже проверять водителей из-за коронавируса

06.04 / Предсказавший пандемию Билл Гейтс видит спасение в карантине

22.04 / Исследование: гидроксихлорохин неэффективен для лечения коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска