Серафимо-Дивеевский монастырь закрыт из-за COVID-19

25.04.2020, 19:40, Новости дня

С сегодняшнего дня Серафимо-Дивеевский монастырь находится на карантине и закрыт для посещения верующими, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии. Монастырь закрыт по предписанию Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди 400 монахинь, населяющих монастырь, есть подтвержденные случаи COVID-19, также многие насельницы болеют ОРВИ и пневмонией. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, ведомство приняло решение о закрытии учреждения. Отмечается, что все заболевшие сестры изолированы и находятся в монастырском медцентре под наблюдением врачей.

Помимо этого ограничен и въезд личного транспорта в село Дивеево.

Серафимов Дивеевский во имя Святой Троицы женский монастырь почитается поместными православными церквями как четвертый (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры) "земной удел Пресвятой Богородицы". Возник во второй половине XVIII века, в статусе монастыря с 1861 года.

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