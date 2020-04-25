Мнение: Протесты против карантина, рекордные долги США и вирусная опасность, которой мы избежали

25.04.2020, 19:38, Разное

1. В США несколько дней назад прошли масштабные протесты против карантина. Демократически настроенные американцы и COVID-диссиденты вышли на улицы с плакатами вроде «Дайте мне свободу – или дайте мне смерть/COVID-19». Президент Трамп был вынужден выразить поддержку протестующим и согласиться с тем, что меры против эпидемии пора ослаблять. Вот как комментирует эту ситуацию Виктор Мараховский:

https://ria.ru/20200421/1570313496.html

«Свобода выбора реальности», которую обеспечила патологически разросшаяся медиасфера, казалась вполне терпимой до весны 2020 года — подумаешь, где-то бродит десять-пятнадцать процентов людей с совсем альтернативными взглядами. Лишь бы на красный не переходили.

Но это благостное отношение исчезает сегодня. Когда мы сначала видим толпы «диссидентов», беззаботно выезжающих компаниями на шашлычок под призывы власти сидеть дома, а потом — оккупирующих койки и ИВЛ. Или когда мы наблюдаем ядерную державу, в которой число вирусоносителей приближается уже к миллиону, а число погибших зашкалило за 40 000 человек, но по ней все равно ходят умственные диссиденты, вооруженные какими-то роликами из интернета, и доказывают, что нет никаких трупов, это все выдумка.

В России и Китае, разумеется, никаких протестов нет. Но нет и 900 тысяч заболевших и 50 000 погибших (на момент написания поста).

Неудивительно, что американские СМИ пытаются свалить распространённое в США COVID-диссидентство на происки «российских троллей». Ведь иначе им придётся признать правду – показное свободолюбие и склонность граждан США к объединению в секты по убеждениям имеют свои оборотные стороны.

2. На фоне коронавирусного кризиса объём долгов и бюджетного дефицита в США ставит один рекорд за другим:

https://lenta.ru/news/2020/04/19/gosdolg/

https://www.washingtonpost.com/us-policy/2020/04/18/record-government-corporate-debt-risk-tipping-point-after-pandemic-passes/

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса. Об этом пишет газета The Washington Post.

Дефицит федерального бюджета США в связи с мерами по компенсации ущерба от коронавируса увеличится до четырех триллионов долларов, что вдвое больше американских показателей экономики. Как отмечает издание, такой ситуации не было с момента окончания Второй Мировой войны.

Авторы публикации сравнили текущую ситуацию с Великой депрессией. В частности, приводятся примеры крупных компаний ExxonMobil и Walgreens, которые копили долги и исчерпали свои кредитные линии. Так, для поддержки корпораций Федеральная резервная система США обнулила процентные ставки и добавила более двух триллионов долларов в свой портфель за последние шесть недель. При этом такая же сумма была добавлена за четыре года Великой депрессии.

3. Маргарита Симоньян, главный редактор RT, пишет, что коронавирусная катастрофа могла бы развиваться и по более неприятному сценарию:

https://twitter.com/M_Simonyan/status/1251183012450045954

Одно хорошо – COVID родился не у нас. Иначе мы уже оказались бы под всеми оставшимися в запасе санкциями, и никому бы не доказали, что не разработали его в лаборатории. В том числе, самой громкой части собственного населения.

Сейчас обвинить Россию в коронавирусе невозможно: мы заразились не только позже Китая, но и позже Европы. Только этим объясняется относительно низкая активность оппозиции, которая практически не требует наказать Россию за коронавирус.