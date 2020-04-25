 

«Путь к одиночеству»: Сябитова осудила Семенович за гордыню

25.04.2020, 19:30, Разное

Российскую телесваху возмутили слова певицы Анны Семенович, которая заявила, что для нее значимой характерной чертой достойного мужчины является его заработок. Такая позиция — это путь к одиночеству, считает Роза Сябитова.
Непомерное тщеславие артистки проявилось в том, что она назвала сумму в 100 тысяч рублей в месяц ничтожной. Особенно неприятно звучат подобные утверждения в тяжелый период, когда пандемия коронавируса затронула каждого человека, в том числе и материально. Прячась за известным анекдотом, Сябитова вместе с тем вполне серьёзно пытается показать, что жительница с такими запросами окажется невостребованной у представителей сильного пола. Телеведущая считает, что некоторые женщины даже в зрелом возрасте продолжают витать в облаках. Она может им только посочувствовать, но помочь не в силах.

Роза Сябитова посоветовала девочкам быть умными, а выбирая себе мужчин, не руководствоваться подобными критериями. Сваха сказала, что «мужей делают жены», и очень часто рядом с успешным мужем нелегкий путь проходит его спутница. В жизни важен человек, который любит и поддерживает, а полный кошелек может быстро опустеть.



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