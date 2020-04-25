 

Аэробные упражнения – лекарство. Врачи предупреждают о возможности передозировки

25.04.2020, 19:30, Разное

Для большинства людей польза аэробных упражнений гораздо выше возможных рисков. Но ученые предупреждают, что слишком большие нагрузки могут быть опасны для людей, которые не готовы к ним. Они могут увеличивать риск внезапной сердечной смерти, опасных аритмий и инфаркта. Об этом говорится в новом заявлении Американской кардиологической ассоциации.

«Упражнения это лекарство, и, несомненно, как умеренные, так и интенсивные упражнения полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Но, как и в случае с любым лекарством, возможны недостаточные дозы и передозировки упражнениями. Больше – не всегда лучше», – сказал Барри Франклин (Barry A. Franklin), профессор Школы медицины Уильяма Бомонта Оклендского университета, соавтор заявления.

Франклин добавил, что чрезмерные нагрузки опасны для неактивных или неподготовленных людей с сердечными заболеваниями – диагностированными или неизвестными.

«Все больше людей бегают марафоны, участвуют в триатлоне и занимаются интенсивными интервальными тренировками. Цель нашего заявления – трезво оценить пользу и риск таких интенсивных программ упражнений», – объяснил он.

Ученые проанализировали более 300 исследований. Они обнаружили, что для большинства людей польза от упражнений гораздо выше риска. Физически активные люди гораздо реже страдают от инфарктов и внезапной сердечной смерти. Но авторы обнаружили и потенциальные опасности.

Авторы заявления отметили, что количество острых проблем со стороны сердца у участников марафонов растет, что утверждает об увеличении популярности этого вида спорта. Среди участников триатлона сердечно-сосудистые катастрофы случаются в 40% случаев у новичков. Это показывает неадекватную подготовку или сопутствующие болезни сердца, указывают ученые. Их анализ также показал:

·         Половина сердечно-сосудистых катастроф случается на последнем километре марафона или полумарафона. Поэтому рекомендуется ответственно подходить к подбору темпа бега.

·         Риск инфарктов больше, если мероприятие проводится высоко над уровнем моря. Но риск можно снизить, если заранее пройти акклиматизацию.

·         Риск фибрилляции желудочков (опасной аритмии) снижается при умеренных нагрузках, но высок при сидячем образе жизни. Почти так же высок риск аритмии у людей, которые упражняются слишком много, например, пробегают более 100 километров в неделю.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует людям, которые хотят быть физически активными, постепенно наращивать нагрузки от легких к более интенсивным. Если при этом не возникают боль и тяжесть в грудной клетке или тяжелая одышка, консультация врача не требуется. Но она необходима людям, у которых есть диагноз какой-либо болезни сердца.



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