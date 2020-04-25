 

Мнение: Продление

25.04.2020, 19:29, Разное

На будущей неделе нам объявят, как дальше будет с карантином. Вероятность того, что его продлят, достаточно высока. Уже сделаны заходы, что недели на две продлить очень даже необходимо. Цена вопроса никого уже не интересует – по разным сообщениям сутки "самоизоляции" стоят 100 миллиардов рублей, причем это прямые убытки экономики. Про отложенные и косвенные речи нет, их никто не считает. Точно так же, как не считают тех людей, кто умер или умрет потому, что ему не была оказана помощь в связи с психозом вокруг коронавируса – все эти сердечники, язвенники, почечники и прочий неинтересный для дела поддержания истерии контингент.

При этом эпидемических законов никто отменить не может – пока не переболеет половина популяции, коллективный иммунитет не выработать.Сколько на самом деле переболели этим самым коронавирусом – неизвестно. Это уже явно несколько десятков процентов населения страны, причем большая часть – бессимптомно или в легкой форме, но пока точно вряд ли больше половины. А потому если карантин снимут – то новый всплеск обеспечен. Тем более, что карантин точно на иммунитет влияет угнетающе – сидение в четырех стенах никого здоровее не делал. Поэтому решение, как и прежде – никаких решений. ЧС не объявляем, карантин официально не вводим, но вводим непонятный режим "самоизоляции". При этом административные штрафы и даже уголовное преследование – в полном объеме.

С другой стороны – если наш президент – трус, сбежавший от ответственности, то что можно требовать с его вертикали, которую он выстраивал под себя. Она точно такая же никчемная и бесполезная. Брать ответственность на себя, принимать рискованные или тяжелые решения – а зачем? Население устраивает, что им руководят такие бесполезные в критической обстановке люди, так чего этим бесполезным суетиться? Их-то точно все устраивает.

Так что скорее всего, весь этот бедлам продлят еще на пару недель. А потом, возможно, еще на две. А потом придется что-то делать, так как озверевший народ уже точно перейдет от самоизоляции к самовыживанию. Хотя если ввести войска и расстрелять сотню-другую разносчиков заразы, то и в июне можно будет немножко протянуть.

Источник: Эль Мюрид



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