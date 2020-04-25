Российский космический корабль доставил груз на МКС
25.04.2020, 19:18, Новости дня
В субботу с Международной космической станцией (МКС) состыковался российский беспилотный грузовой корабль с запасом продовольствия и топлива.
Российский грузовой корабль «Прогресс» покинул космодром Байконур в Казахстане за несколько минут до часа ночи по Гринвичу и доставил на МКС почти 3 тонны продовольствия и других материалов.
Ученые и специалисты на Байконуре и в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, следили за трехчасовым полетом и стыковкой.
Корабль останется на станции до декабря, когда он покинет ее и сгорит в атмосфере Земли.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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