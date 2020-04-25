Трамп и Путин сделали совместное заявление к 75-летию встречи на Эльбе

25.04.2020, 19:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин сделали совместное заявление к 75-летию исторической встречи американских и советских войск в конце Второй мировой войны на реке Эльба в Германии, ознаменовавшей поражение нацистского режима. Заявление опубликовано в субботу Белым домом.

«Встреча на Эльбе стала кульминацией грандиозной борьбы многих стран и народов, объединивших свои силы в рамках декларации Организации Объединенных Наций 1942 года. Эта общая борьба потребовала огромных жертв со стороны миллионов солдат, моряков и мирных граждан на многочисленных театрах военных действий», – говорится в совместном заявлении.

Трамп и Путин также заявили о своей признательности «за вклад миллионов мужчин и женщин в тылу, которые произвели огромное количество военной продукции для использования во всем мире. Труженики тыла и предприятия играли решающую роль в снабжении союзных войск средствами, необходимыми для победы».

В заявлении подчеркивается, что дух Эльбы «является примером того, как наши страны могут отложить в сторону различия, укрепить доверие и сотрудничать для достижения более великой цели».