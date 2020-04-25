Трамп и Путин сделали совместное заявление к 75-летию встречи на Эльбе
25.04.2020, 19:18, Новости дня
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин сделали совместное заявление к 75-летию исторической встречи американских и советских войск в конце Второй мировой войны на реке Эльба в Германии, ознаменовавшей поражение нацистского режима. Заявление опубликовано в субботу Белым домом.
«Встреча на Эльбе стала кульминацией грандиозной борьбы многих стран и народов, объединивших свои силы в рамках декларации Организации Объединенных Наций 1942 года. Эта общая борьба потребовала огромных жертв со стороны миллионов солдат, моряков и мирных граждан на многочисленных театрах военных действий», – говорится в совместном заявлении.
Трамп и Путин также заявили о своей признательности «за вклад миллионов мужчин и женщин в тылу, которые произвели огромное количество военной продукции для использования во всем мире. Труженики тыла и предприятия играли решающую роль в снабжении союзных войск средствами, необходимыми для победы».
В заявлении подчеркивается, что дух Эльбы «является примером того, как наши страны могут отложить в сторону различия, укрепить доверие и сотрудничать для достижения более великой цели».
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет