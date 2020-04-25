США предупредили о возможной нехватке мяса в мире
25.04.2020, 19:16, Новости дня
В США и некоторых других государствах может начаться дефицит мяса из-за пандемии коронавируса, пишут СМИ.
Треть американских предприятий, производящих свинину, уже закрылись из-за случаев коронавируса среди персонала, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
24 апреля в стране закрылись несколько крупных фабрик, производящих курятину. Недостаток мяса, полагают в агентстве, может наступить через несколько недель.
Схожая ситуация складывается в Бразилии, являющейся ведущим производителем курятины и говядины. В Бразилии закрылась фабрика крупнейшего производителя мяса в мире JBS SA. Также закрытие фабрик началось в Канаде.
Отмечается, что США, Канада и Бразилия производят порядка двух третей мяса в мире. Оптовые цены на мясо в Соединенных Штатах также выросли, цены на говядину и свинину достигли рекордных значений, свинина подорожала на 30% за неделю.
Ранее СМИ сообщали, что производство мясной продукции в США существенно снизилось ввиду закрытия около десяти мясокомбинатов, у работников которых было выявлено вызываемое новым коронавирусом заболевание.
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