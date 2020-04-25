США предупредили о возможной нехватке мяса в мире

25.04.2020, 19:16, Новости дня

В США и некоторых других государствах может начаться дефицит мяса из-за пандемии коронавируса, пишут СМИ.

Треть американских предприятий, производящих свинину, уже закрылись из-за случаев коронавируса среди персонала, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

24 апреля в стране закрылись несколько крупных фабрик, производящих курятину. Недостаток мяса, полагают в агентстве, может наступить через несколько недель.

Схожая ситуация складывается в Бразилии, являющейся ведущим производителем курятины и говядины. В Бразилии закрылась фабрика крупнейшего производителя мяса в мире JBS SA. Также закрытие фабрик началось в Канаде.

Отмечается, что США, Канада и Бразилия производят порядка двух третей мяса в мире. Оптовые цены на мясо в Соединенных Штатах также выросли, цены на говядину и свинину достигли рекордных значений, свинина подорожала на 30% за неделю.

Ранее СМИ сообщали, что производство мясной продукции в США существенно снизилось ввиду закрытия около десяти мясокомбинатов, у работников которых было выявлено вызываемое новым коронавирусом заболевание.