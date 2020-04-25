Лукашенко на субботнике посадил деревья и рассказал о новой Конституции

25.04.2020, 19:15, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, высадив деревья на территории Национального парка “Припятский” – в агрогородке Лясковичи в Гомельской области. На 25 апреля в стране зарегистрировано почти 10 тысяч человек с коронавирусной инфекцией.

На площади в полтора гектара “президентская бригада” высадила восемь тысяч саженцев сосны, пишет государственное агентство Белта. Вместе с Лукашенко работали те, “с кем он обычно работает”, сообщил государственный телеканал СТВ.

Белорусская служба Радио Свобода узнала на кадрах его младшего сына Николая, личного врача президента, а также бизнесмена и руководителя Белорусской федерации тенниса. Рядом с Лукашенко также бегала белая собачка породы померанский шпиц, какое-то время президент носил ее в корзинке.

На мероприятии Лукашенко заявил, что “субботники – это то доброе, что мы взяли из советского периода”.

Республиканский, или общенациональный, субботник проводится в Беларуси каждый год, в нем принимают участие все организации и предприятия страны. Зарплата за этот рабочий день перечисляется в государственный бюджет. Таким образом 25 апреля, по предварительным данным, в субботнике приняли участие 2,3 млн человек, собрано порядка 8,7 млн рублей (около $3,5 млн).

Во время субботника Лукашенко сообщил, что решил перенести ежегодное послание к народу и парламенту с середины апреля на неопределенный срок и рассказал о новой Конституции:

“Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится”. Он отметил, что в новой пятилетке в Беларуси “скорее всего” будет новая Конституция. “Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет”, – добавил президент. Об этом намерен сообщить во время послания.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала властям Беларуси ввести карантин, а в частности отложить все массовые мероприятия, субботник прошел по всей стране. Никто из чиновников на кадрах, которые транслировала государственная пресса, не был в маске.

Тем временем, за последние сутки в Беларуси зафиксировано рекордное число случаев заражения – 817. Всего в стране зарегистрировано 9590 заболевших, 67 человек умерли, 1573 выздоровели.

Страна – одна из немногих в мире и единственная в Европе, где не введен карантин, а власти не признают эпидемии коронавируса. Никаких ограничительных мер в стране нет. Возобновились занятия в школах, проходит чемпионат по футболу, продолжаются репетиции парада на День Победы, президент посетил пасхальное богослужение в церкви в Минской области.

Ранее, 17 апреля, Лукашенко заявил, что страна идет “своим выбранным путем” в плане противодействия распространению коронавируса и уже “маленький лучик надежды забрезжил”. Однако после этого число заболевших COVID-19 в стране стало только расти.

Ситуацию с пандемией коронавируса Лукашенко называет “психозом”. Он неоднократно заявлял, что в Беларуси от коронавируса никто не умер и не умрет. По его мнению, люди умирают от других болезней. Однако регулярно в стране происходят массовые вспышки заболевания коронавирусной инфекцией. Еще в начале апреля с диагнозом коронавирус были госпитализированы 15 сотрудников “Росатома”, работавших на БелАЭС. На днях стало известно, что инфекция подтвердилась у 28 воспитанников дома-интерната для детей с особенностями развития.

Во время субботника белорусский президент напомнил, что уже ставил вопросы о том, что будет после пандемии, но никто не может дать определенный ответ.

“И не потому, что здесь что-то новое для мира, что-то опасное и страшное. Нет, не только поэтому. А еще и потому, что разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира – наша жизнь, экспортно ориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы”, – цитирует Лукашенко Белта.