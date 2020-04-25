Наталья Фриске показала архивный снимок с сестрой на последних сроках беременности

25.04.2020, 19:09, Разное

Наталья Фриске показала старую фотографию со своей сестрой Жанной, которая была на последних сроках беременности. Кадр родственница знаменитости опубликовала в Instagram в режиме Stories.

Фотоснимок Жанны Фриске, скорее всего, сделали незадолго до родов вокалистки, так как ее большой живот указывает на поздние сроки. На изображении видно двух сестер, которые счастливы вместе. Сейчас фотографии уже нет в Stories.

Напомним, что этим летом будет 5 лет, как Жанны Фриске нет в живых. У певицы был рак мозга, с которым она вела борьбу долгие два года. Лечилась певица в клинике в США, где получала экспериментальный препарат. В какой-то период ей было лучше, но затем состояние снова ухудшилось, а в июне 2015 года она скончалась.