Военные моряки России получат новый универсальный нож

25.04.2020, 19:09, Разное

Российские военные моряки скоро будут обеспечены новыми морскими универсальными ножами. Многофункциональный инструмент позволяет осуществлять ряд вспомогательных рабочих операций.

Нож морской универсальный (НМУ) может быть использован в ходе подготовки оснащения для швартовки, а также в местах, где проводятся разные электротехнические, аварийно-спасательные и такелажные работы. Разработан он был в прошедшем году в инициативном порядке сотрудниками профильной структуры “КАМПО” в Подмосковье. Его вспомогательный клинок имеет оригинальный инструмент, позволяющий осуществлять подрезку и снятие проводниковой и кабельной изоляции в ходе выполнения работ по монтажу электросетей, а также свайку, предназначенную для выполнения такелажных операций с применением канатов из синтетических или натуральных волокон.

Поставка ножей по госконтракту анонсирована на 2020 год. Первая партия оснащения уже готовится к выпуску. Об этом информирует интернет-издание РИА Новости со ссылкой на информацию представителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации по ВМФ Игоря Дыгало.