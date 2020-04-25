Сергей Исаев перестал делиться фотографиями своей жены в социальных сетях

25.04.2020, 19:09, Разное

Актёр Сергей Исаев перестал делиться фотографиями своей жены в социальных сетях. Последний снимок директора шоу «Уральские пельмени» и его супруги был опубликован в 2019 году.

48-летний актёр, являвшийся бессменным участником и вице-капитаном свердловской команды КВН «Уральские пельмени», в настоящее время живет вместе со своими наследниками в загородном доме. Семья соблюдает режим самоизоляции, введённого в стране из-за распространения коронавируса. Исаев часто делится с поклонниками кадрами, главные герои которых – его сыновья. Однако супруги Ирины на опубликованных фото и видео нет.

Стоит отметить, что поклонники встревожены тем, что в последний раз видели совместное фото Сергея Исаева и его жены больше года назад. Супружеская пара поздравляла Instagram-подписчиков актёра с новогодними праздниками в декабре 2019 года, пишет информационный ресурс “ГлобалМСК”.