Мнение: Программа Starlink и планы Пентагона по контролю околоземного пространства

25.04.2020, 19:05, Разное

Продолжение материала В.Орлова "О спутниковой группировке Starlink" https://colonelcassad.livejournal.com/5705464.html, которая в свое время вызвала горячее обсуждение.

Всегда приятно узнать, что оказался прав. А что не очень приятно, так это то, что США не рассматривают нас в качестве прямого конкурента в космическом пространстве. Ну, или по крайне мере прямо так не пишут в своих директивных публичных планах.

Итак. Некоторое время тому назад, я один из первых заявил, что спутниковая сеть Илона Маска StarLink есть не что иное, как один из новых инструментов Пентагона, благодаря которому они надеются получить возможность глобального доминирования на нашей планете Земля.

Тогда я предположил, что главное назначение спутниковой группировки StarLink не раздача бесплатного интернета местным жителям Африки и других обездоленных стран, а создание глобальной сети боевого управления и разведки. Я не ошибся.

Согласно опубликованным данным Агентства по развитию космических программ Пентагона (SDA – Space Development Agency), к концу 2022 года Пентагон хочет иметь на низкой околоземной орбите Земли новую группировку спутниковых аппаратов. Целевым назначением нового актива заявлены слежение за запусками воздушных и космических объектов, целеуказание и обеспечение поиска наземных целей, дистанционные зондирование земли в различных диапазонах.

С помощью этих средств в SDA надеются создать не только аппараты ДЗЗ, но и некоторое количество спутниковых аппаратов, которые должны будут использоваться для непосредственной передачи данных военнослужащим. Относительно дальнейших планов в агентстве отметили, что они предусматривают развертывание к 2024 году нескольких сотен подобных аппаратов, что обеспечит региональной покрытие, а к 2026 году обеспечить и глобальное решение обозначенных выше задач.

В конечном счете, если все пойдет по плану, на орбите у SDA будут тысячи аппаратов, которые будут сведены в несколько слоев матричной спутниковой структуры.

SDA заявляет, что новая архитектура обеспечит восемь основных направлений (уровней), определённых в докладе Пентагона – Strategic multi-level assessment (Стратегическая многоуровневая оценка).

Восемь уровней космической архитектуры:

– космический транспортный уровень – глобальная ячеистая сеть, обеспечивающая круглосуточную передачу данных и связь;

– уровень отслеживания – обеспечивает отслеживание, целеуказание и расширенное предупреждение о ракетных угрозах;

– уровень опеки – обеспечивает всепогодную опеку всех выявленных критических по времени целей;

– уровень сдерживания – обеспечивает ситуационное наблюдение, обнаружение и отслеживание объектов в космосе, чтобы помочь КА системы избежать столкновений;

– навигационный уровень – предоставляет альтернативные данные позиционирования, навигации и синхронизации в случае, если данные от GPS-спутников будут заблокированы или недоступны;

– уровень управления боем – команды контроля и связи дополняются искусственным интеллектом, который обеспечивает самостоятельное формулирование задач, самостоятельного определения приоритетов на доске обработки и распространения;

– уровень поддержки – наземные средства командования и управления и пользовательские терминалы, а также службы быстрого реагирования;

– ближайшая цель SDA – разработка космического транспортного уровня, состоящего из ячеистой сети для связи и передачи данных на низкой околоземной орбите.

И конечно, планы Агентства по развитию космических программ Пентагона с точностью до запятой совпадают с планами Илона Маска по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки StarLink.

Совпадение? Не думаю!

Таких совпадений не бывает.

Но у Пентагона тоже бывают накладки, не все планы реализуются в намеченные сроки, а некоторые планы американским военным приходится менять на ходу…

Агентство космического развития (SDA) частично отказалось от планов по включению нового набора спутников слежения, предназначенных для сдерживания противников в космосе.

«Департамент решил, что из-за нехватки средств, есть более приоритетные места для размещения этого финансирования», – заявил на прошлой неделе журналистам глава SDA Дерек Турнир.

Как стало известно, руководство военного ведомства США чрезвычайно обеспокоено активностью Китая в космическом пространстве. Особенно беспокоит американский военный и политический истеблишмент возможности противников США, а именно Китая (именно так указано в докладе) проводить военные операции в окололунном пространстве, в районе между геосинхронной орбитой (ГЕО, высота 36 000 км) и Луной.

Первоначальная «условная» архитектура Агентства по развитию космических программ Пентагона включала в себя только 200 спутников для мониторинга этого региона и как минимум три «усовершенствованных маневрирующих транспортных средства» (AMV), которые будут работать как мини-космические самолеты (например, улучшенные модификации X-37B) и нести «неуказанные» возможности для противодействия противнику.

В настоящее время SDA рассматривает отслеживание и мониторинг в окололунном пространстве к одному из нескольких запланированных исследований новых технологий.

До 17 апреля этого года космическая отрасль США должна была предоставить отзыв на объявленный тендер, а агентство опубликует окончательный проект до 1 мая 2020 года.

Таким образом, Пентагон США на сегодняшний день начал через свою прокладку Илона Маска разворачивание первого уровня своей глобальной разведывательной системы в виде спутниковой группировки StarLink. По планам, испытание этой системы должно пройти в сентябре 2020 года.

Активно ведутся испытания различных спутников дистанционного зондирования Земли, которые должны обеспечивать слежение за всем миром в режиме онлайн как в оптическом, так и радиолокационном диапазоне.

Отдельно нужно отметить тот факт, что во всех этих докладах Пентагона России практический нет. За исключением нашего стратегического потенциала. Во всех этих докладах сделан акцент, что Китай главный противник США в космическом пространстве и именно активную деятельность поднебесных тайконавтов американцы хотят взять под свой контроль.

И это знаете ли несколько обидно…

Критики говорят, ну строят американцы свои спутниковые сети и строят. Хотят выкидывать деньги в космос, нам то, что с того.

Дескать, система уязвима от следующих факторов:

– кибернетическая атака на объекты космической инфраструктуры США, находящиеся как на Земле, так и в космосе;

– работа комплексов РЭБ и РЭП, нарушающая связь и управление между элементами космической инфраструктуры США;

– ослепление оптико-электронных систем КА посредством лазерного оружия, которое может вывести из строя любой спутник;

– электромагнитный импульс, возникший как результат высотного или космического ядерного взрыва.

Мол, что у России и Китая хватит возможностей противодействовать этим разведывательным системам Пентагона. Гвоздей и болтов на орбиты этих спутников можно насыпать…

Хотелось бы напомнить этим великим «экспертам», что это все возможно, только в одном случае, в случае открытого военного конфликта. А на сегодняшний день, ни Россия, ни Китай войну с США не ведут, и как мне кажется, вести ее в форме прямых боевых действий не собираются.

Мы даже в Сирии и Украине воюем с США через разные прокси.

Любая атака на эти системы, это будет акт войны.

Поэтому можно слушать разных экспертов, которые в студиях телеканалов своим ртом сотрясают воздух, но факт остается фактом. В ближайшие пять лет США получат в свои руки инструмент глобального контроля нашей планеты.

Военные специалисты Пентагона и разведывательного сообщества США получат возможность в режиме реального времени следить за всей планетой. Контролировать все радиоканалы передачи данных. Они смогут отслеживать каждую единицу вооружения и военной техники тех государств, кого они считают своими противниками.

У меня плохая новость.

Через пять лет, то преимущество, которое Российская Федерации получила, поставив на вооружение знаменитые ракеты Путина, его не будет.

Глобальная ракета я ядерной силовой установкой, которая была создана для того чтоб огибать позиционные районы американской ПВО, будет видна как на ладони. Гиперзвуковые маневрирующие боевые блоки «Авангард» потеряют свою неуязвимость. Ну а разные калибры и кинжалы будут просто отслеживаться по факту. Кстати, наши Российские подводные лодки тоже американцам будут видны.

И с этим Министерству Обороны Российской Федерации надо что-то делать, так как те полчаса преимущества, которые у нас есть сейчас, через пять лет их не будет, а мы все будет под колпаком у дяди Сэма…

https://soldier-moskva.livejournal.com/457185.html – цинк