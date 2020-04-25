Власти Бельгии решили с 4 мая начать постепенную отмену ограничительных мер по коронавирусу

25.04.2020, 19:02, Разное

Бельгия с 4 мая начнет поэтапно отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом пояснила премьер-министр Софи Вильмес по итогам заседания совета национальной безопасности, передает Het Laatste Nieuws.

На первом этапе с 4 мая будет разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице максимум по двое. С того дня станет обязательным ношение масок в общественных местах и транспорте для всех, кто старше 12 лет. При этом власти призывают сохранять дистанцию в 1,5 метра и ограничивать социальные контакты. Все, у кого есть симптомы респираторных заболеваний, должны оставаться дома и после 4 мая.

С 11 мая откроются непродовольственные магазины. С этого моменты также будут разрешены встречи с членами семьи, которые живут отдельно. На 15 мая запланировано частичное открытие школ. С 18 мая смогут открыться музеи и некоторые предприятия сферы услуг, в частности парикмахерские. Также гражданам будет разрешено устраивать небольшие вечеринки.

Третья фаза снятия ограничений начнется не раньше 8 июня, тогда смогу открыться рестораны. Однако это не касается кафе и баров, так как гарантировать соблюдение дистанции в таких заведениях сложнее. Власти Бельгии также обещают обеспечить жителей тканевыми масками и фильтрами для самостоятельного изготовления средств защиты.

Карантин действует в Бельгии с 14 марта, его неоднократно продлевали — последней датой окончания было 3 мая. C момента начала эпидемии в стране было подтверждено больше 44 тысяч случаев заболевания коронавирусом, его жертвами там стали свыше 6,6 тысяч человек.

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